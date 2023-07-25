中國官方拿明星轉移焦點？微博整理吳亦凡案2年來「神巧合」

吳亦凡被控強姦、聚眾淫亂的案件，北京朝陽法院25日二審公開宣判。(取材自微博)

在中國發展的加拿大籍藝人吳亦凡 去年11月被依強姦、聚眾淫亂罪重判13年後，他不服判決提出上訴。北京市第三中級人民法院25日宣布二審開庭，進行不公開審理，吳亦凡在當天下午占據微博 熱搜冠軍。

然而，黑龍江齊齊哈爾34中體育館坍塌事件造成11死引爆民怨，有分析認為，官方再以吳亦凡為替罪羊，轉移輿論焦點。有微博網友曬出吳亦凡案件，從一審開庭、宣判、二審開庭都剛好撞上知名的社會案件時間線。

根據微博網友整理，去年6月10日發生唐山打人案，隔天中國官方宣布，吳亦凡案一審開庭。

去年11月24日，烏魯木齊大火引發「白紙革命」。翌日，中國宣布吳亦凡案一審宣判，吳亦凡被以「強姦罪、聚眾淫亂罪」合併判處有期徒刑13年。

今年7月23日，黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館屋頂坍塌，11人死亡。25日，吳亦凡案二審開庭。

自由亞洲電台報導，居住在義大利的推特知名博主「李老師不是你老師」發文稱：「一個加拿大人為中國的輿情承擔了太多巧合」。「李老師不是你老師」說，中共 近年頻頻用明星「祭旗」，娛樂圈人人自危，當紅明星都異常小心以免上套，中共當局只好反覆拿吳亦凡做替罪羔羊去轉移大眾視線，但此伎倆已引發民眾反感。