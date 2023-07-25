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黑龍江坍塌案11死全是女排隊 堆珍珠岩單位承包政府多標案

中國新聞組／北京25日電
黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館23日發生屋頂坍塌事故，經初步調查，施工單位將建材違規堆放釀災，責任人已被控制。（新華社）
黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館23日發生屋頂坍塌事故，經初步調查，施工單位將建材違規堆放釀災，責任人已被控制。（新華社）

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館23日發生屋頂坍塌事故，事發時，體育館內共有19人，包括兩名排球隊教練和17名女排隊員，最終確認10名隊員和1名教練死亡。第34中學女排在當地很出名，培育出許多職業選手、國手，女排隊從5月中旬開始集訓，進入假期也沒有間斷，卻因屋頂坍塌不幸發生憾事。黑龍江省政府成立聯合調查組，齊齊哈爾市市長也向公眾致歉。

來源：BBC

北青深一度報導，7月23日14時56分，齊齊哈爾市消防救援支隊指揮中心接到報警，齊齊哈爾市第34中學體育館發生坍塌。15時10分，消防救援力量到達現場，經查34中體育館頂棚全部坍塌，有多人被困。

據逃出隊員指出，當日下午的訓練從一點半開始，1個多小時後，這名隊員看到體育館大門一側的房頂有倒塌的跡象，她和另一名隊友向外跑去，但後面大部分隊友和兩名教練都被壓在了下面。

參與救援的居民黃先生說，救援人員最早發現的是一名男教練，他被困的地方不在坍塌中心，當時他還在喊學生，屬於傷情相對不嚴重、身體還能活動的被困者。「第一批被營救出來的有8、9人，很多家屬為了認領孩子，也跟著救護車去了醫院」。

事發時，體育館內共有19人，包括兩名排球隊教練和17名女排成員，屋頂坍塌前，有4名隊員逃出，15人被埋在了裡面，最終確認11人死亡。

多名34中的學生表示，學校的女排一直很出名。自2001年成立後，該隊在省市級比賽中斬獲過大大小小的獎項，很多隊員從此走上了職業道路，甚至成為國手。

知情人士指出，5月中旬開始到事發這段時間，是34中女排的集訓時間，學期內每天上午上課、下午訓練，進入假期也沒有間斷。事發體育館已經有20多年歷史，只有體檢或者舉辦大型活動時，普通學生才會進體育館，大部分時候，這裡都是校排球隊的訓練場地。

報導指出，經現場初步調查，與體育館毗鄰的教學綜合樓施工過程中，施工單位違規將珍珠岩堆置體育館屋頂。受降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致屋頂荷載增大引發坍塌。公安機關已對教學綜合樓施工單位相關責任人立案偵查，依法採取刑事強制措施。

據黑龍江省公共資源交易網顯示，齊齊哈爾市第34中學校校園新建附屬綜合樓項目曾經進行過兩次公開招標。2022年10月30日，經過評標流程，黑龍江嘉美建設有限公司被最終確定為預中標單位。

公開信息顯示，黑龍江嘉美建設有限公司成立於2009年7月6日，註冊資本5000萬元，法定代表人為程子鋒。近年來，黑龍江嘉美建設有限公司中標了包括齊齊哈爾市公安局、齊齊哈爾市檢察院、齊齊哈爾市第34中學在內的多個項目。其中10個項目屬於政府採購，7個項目為工程建設。

34中女排隊員與教練在比賽時的畫面。(取材自北青深一度)
34中女排隊員與教練在比賽時的畫面。(取材自北青深一度)
坍塌3大疑問。(資料來源：大公報）
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