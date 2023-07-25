「我最好的朋友全走了」黑龍江體育館坍塌：11死的人禍悲劇

中國黑龍江齊齊哈爾市的第三十四中學，7月23日學校體育館突然坍塌，屋頂崩塌壓垮館內訓練中的女排隊19人，最後造成11死亡、4人受傷。一名死者的同學，在網路上發文「我最好的朋友全走了」悼念。 （取材自微博）

「出事前施工違規、出事後隱瞞家屬，血的教訓沒人學會？」中國黑龍江齊齊哈爾市的第三十四中學，在7月23日的下午，學校體育館突然坍塌，屋頂崩塌壓垮館內訓練中的女排隊19人，最後造成11死亡、4人受傷。初步調查發現，是鄰近大樓的施工單位，違規將珍珠岩堆放在體育館屋頂，大雨吸水後屋頂不堪承重而崩塌。事故之後，有家屬悲憤指控沒有收到通知、甚至看手機新聞才知道訊息，對於官方消極避事、刻意淡化災難的態度，也引發中國輿論的痛心聲討。一名死者的同學，在網路上發文「我最好的朋友全走了」悼念，這句哀痛之語也在25日變成微博 的熱搜關鍵詞。

事發地點位於中國東北黑龍江省的齊齊哈爾市，當地一所市立中學「第三十四中學」。7月23日約下午2點56分時，消防隊接獲通報該所中學的體育館崩塌，隨即派員前往救助；事故發生時學校的女排隊19人正在體育館內訓練（2名教練、17名隊員）。體育館的屋頂突然崩塌，從現場的新聞畫面來看，只剩下建築體四周的牆體，整座體育館幾乎成了廢墟。

館內19人有4人自行脫困，15人仍被壓在廢墟中，當地消防隊前後出動了159人、39輛消防車緊急救援，但因為整個屋頂全面崩塌，需要出動更多大型機具清理現場，整個救援行動也耗費不少時間；到隔天24日已確認受困的15人之中，有11人死亡、4人受傷。

從現場的新聞畫面來看，只剩下建築體四周的牆體，整座體育館幾乎成了廢墟。 （美聯社）

根據齊齊哈爾市的官方初步調查，事故原因是這棟體育館隔壁的教學綜合大樓，在施工過程中違規將建築填料珍珠岩，堆放在這棟體育館的屋頂。珍珠岩有重量輕、有防火防震等性質，常用於建築和牆體的填料，但其吸水性強，遇水後會增加重量，這些被堆放在屋頂的珍珠岩，經過長期的大雨後吸水，體育館屋頂無法承重而導致崩塌。

官方初步給出的解釋簡短，尚未交待這些珍珠岩被堆放的時間、以及體育館屋頂本身的建築結構是否也有問題？齊齊哈爾市在24日晚間召開新聞發佈會，表示將針對事故進行深入調查，同時也要全面排查市內的學校建築物，檢驗是否也有類似的結構問題或安全疑慮——但這些說法，其實也是中國官方每次遭遇重大事故時，一貫的「深入調查、全面排查」套路。

中國社群媒體微博、微信 上在事故後有不少網友開始翻查資料，就有人拿出照片發現這些珍珠岩至少已堆放超過半年以上，而且該校先前才通過了安全檢測 ，卻沒有注意到珍珠岩違規放置在屋頂的問題。

體育館的隔壁原先是空地，約在2022年底開始動工建造教學綜合大樓，過程中就有校內師生發現，工人會將料包堆放在體育館的屋頂，直到事故前都沒有搬走。若以此時間來推算，堆放時間至少從2022年底到現今，但安全監管卻不曾發現這個問題。

在中國的新聞媒體、網路社群上，已經可以看到有民眾自發到第三十四中學獻花悼念。 （取材自微博）

事發之後最令輿論悲憤的，是延誤通知家屬。在事故當天接近凌晨時，有焦急的家屬趕到醫院，痛批官方沒有即時通報，自己的孩子被救出送醫後沒有任何通知，甚至超過5個小時以上都沒辦法得知任何情況，還有家長表示，「女兒被送醫將近6個小時，才知道女兒已經在傍晚死亡」，社群網路上也針對官方未即時確認死傷者身分、未主動與家屬聯繫溝通，掀起批評聲浪，家長在醫院中痛罵的現場錄影，也隨即在社群傳開。

直到7月24日深夜，齊齊哈爾市召開新聞發佈會，市長暨市委書記沈宏宇出面道歉，「向遇難者表示沈痛哀悼，向遇難者家屬、受傷人員及親屬和社會各界表示深深的歉意。」然而輿論並未領情，反而對於市長對事故交待不清、刻意淡化死傷的態度，感到極為不滿，且也沒有針對家屬的質疑提出任何說明，因此從事發以來連日都成為中國網路社群上的延燒話題。

與此同時，24日深夜有一位同屬第三十四中學女排隊的同學，因為養傷在家休養，所以當天並沒有和同學一起參加練習，這位同學在網路上發佈了女排隊一起生活、練習的照片，寫下一句話「#我最好的朋友全走了」，悼念不幸死去的隊友們：「那一刻我想的都是我們，可是我早就把你們當成家人了啊，別忘了我，要記得想我。」

無語的人命悲劇，讓眾多中國網友轉發追悼，從當夜到今天25日，微博的熱門關鍵詞之一就是「#我最好的朋友全走了」，轉發的貼文有的同情痛心、有的直言不諱：

「#我最好的朋友全走了#太難受了，為什麽要讓一條條鮮活的生命一次又一次為那些草菅人命者買單，是因為被規訓得如此溫順，他們才敢如此猖狂，對嗎」。

「看了她的留言，讓人心碎，眼淚不禁流下，這群孩子們，她們本來有著美好的未來，卻因為這場意外一切都沒了，只留給她們家人無盡的傷痛」。

「#我最好的朋友全走了# 等著吧，到了明年這個時候，我們又不能懷念她們咯，像那場洪水，是那輛大巴，是人命草芥，是那場大火」。

在中國的新聞媒體、網路社群上，已經可以看到有民眾自發到第三十四中學獻花悼念。後續調查、責任追究，還要等官方的進一步動態；而官媒《環球時報》前主編胡錫進也發文：「現在不少地方在通報事故信息時喜歡第一時間強調領導赴現場指揮、救援工作如何努力等信息，希望淡化人員損失數字，公眾已經形成這樣的強烈印象，今後哪個地方的事故通報再這樣做，或者有這方面的嫌疑，只會適得其反。」

無語的人命悲劇，讓眾多中國網友轉發追悼，從當夜到今天25日，微博的熱門關鍵詞之一就是「#我最好的朋友全走了」。 （取材自微博）

微博帳號李微敖反映了部分中國網友的心聲：「看到黑龍江齊齊哈爾市委書記兼市長沈宏宇道歉的新聞，我又在幻想著：什麽時候，我們的官員在遇到這樣的人禍時，可以勇敢地當眾說一句，『我引咎辭職』——這些年，總是有人講，某某官員被處分了，被免職了，『實在有點冤』。每次這種情況下，我都在想，與那些無辜逝去的生命相比，只要了你的帽子」。