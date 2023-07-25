黑龍江體育館坍塌11死 家長哭訴孩子沒了、公安阻認屍

齊齊哈爾市第34中學體育館23日下午傳出屋頂坍塌事故，造成11人不幸罹難。（新華社）

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館屋頂昨天坍塌造成11人死亡。有罹難者學生家長批評校方、醫院及當局，未就營救事宜與家長溝通，孩子送醫後4、5小時內，也沒人跟家屬溝通，公安到醫院則是為了維穩；推特 並有影片控訴家長前往醫院認屍卻遭公安阻擋，環球時報前總編輯胡錫進也表示，事故一開始的訊息通報有缺失。

綜合媒體報導，網上熱傳罹難者家屬在醫院表達不滿的影片；這名家長說，坍塌發生後孩子陸續被送往各醫院，有的一開始就沒有生命跡象，但是長達4到6個小時的時間裡，沒有人跟家屬溝通、安撫。

他指著圍周遭的人說：「沒人溝通，警察來是執勤的，防止有人鬧事。」而學校、教育局 等政府人員，沒有人問家屬有什麼情況和訴求，「你們都不說話，站在這裡幹什麼？你們當密探嗎？在摸情況嗎？在給領導匯報嗎？」

有家長哀痛表示，自己看新聞才知道孩子送醫時已不行；這名父親說，他23日傍晚從手機看到學校出事迅速趕到現場，「到學校以後都六、七點鐘，學校都已經封鎖只能乾等，出來的幾個學生都沒有生命跡象。」24日零時許，他的女兒被救援人員發現，隨即被送往齊齊哈爾市第一醫院。「（凌晨）2點多，我們得到通知，說孩子已經不行了，其實送來（醫院）時就已經不行了。」

一名男子描述他曾要求看死傷者，指所有送去醫院的學生都灰頭土臉的，「我說你讓我認一下，沒準就不是我孩子，一個小時過去了，還沒讓我認」。影片中更有一名女子哭著稱，醫院周日晚上8時說仍在搶救她的孩子，但結果文件寫著孩子在下午5時多已經死亡。

知名推特帳號「李老師不是你老師」發布一則推文及影片稱，24日上午有學生家長前往醫院認屍卻遭公安阻擋，情緒瀕臨失控。