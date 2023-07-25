北京男自備水煮蟑螂作案 敲詐餐廳賠10倍還要買菸

男子含著蟑螂下館子敲詐商家被拘，警方從該男子身上搜出20多隻蟑螂。(取材自極目新聞)

近日，北京 一家餐飲店有顧客稱吃到蟑螂，卻拒絕商家免單賠償，而是轉頭電話通知商家，要求10倍賠償。商家先是轉帳千元，又應男子要求買了一條中華菸；事後商家感到不對勁，便向轄區派出所報案，經轄區派出所通過走訪調查，已有多起商家中招。

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極目新聞報導，當時食客在海淀區某餐館內用餐完畢，便亮出蟑螂，聲稱自己是在食物內吃到異物，為了怕影響餐館的聲譽和食客的就餐體驗，商家第一時間提出退菜、免單，但這位顧客先是拒絕了商家的免單行為，正常買單後離去，隨後打電話通知商家要求十倍賠償，否則就把事情發上網。

商家為了聲譽，只得息事寧人，經過協商，商家在轉帳千元後，又按男子要求買了一條中華菸。商家感到不對勁，將情況反應給當地派出所，民警在走訪發現已有多家餐飲店「中招」。

民警隨後抓獲該男子，並在他的隨身物品中發現一罐大約20多隻蟑螂。該男子交代蟑螂是從老家買的，自己用開水煮過後，選出品相好的用於作案。

據報導，嫌犯表示自己沒有工作，眼見身上又快沒錢了，便想到帶著蟲子到飯店就餐，在吃飯時將蟲子放入嘴中再吐出來，稱蟲子是飯菜裡的。為了提高作案成功率，他還專門選擇高檔餐廳，點價格相對較高的菜品，並以發布到網路來威脅敲詐。