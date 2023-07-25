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男子討17萬債款不成 反被賣到緬北 遭毒打骨折

中國新聞組／北京25日電
大兒子傳回來的當地照片（貴州案）。(取材自極目／受訪者供圖)
大兒子傳回來的當地照片（貴州案）。(取材自極目／受訪者供圖)

去年年底，為討回朋友17萬的欠款，山東濟南的李偉（大頭）被騙至緬甸，賣到一家電信詐騙公司，被關的第三天，李偉選擇出逃，但他不慎從5樓摔下導致爆裂性骨折，醒來時已到當地警局，但他不僅沒獲救，還遭受了三次毒打。

「你敢跑老子用槍打死你，我不會打你頭，但我會打你手和腳」深圳新聞網報導，這是李偉在緬甸醫院受到的威脅。他說自己被騙賣到緬甸一家電信詐騙公司，公司主管和乾活的都是中國人，只有保安是緬甸人，他還說曾在辦公樓的安全通道內，看到有人纏滿了繃帶已經發不出聲了，還在挨打。

一天，李偉趁兩名看守睡熟後拄著雙拐逃出醫院，在中緬邊境的山區地帶多次換車後，被輾轉送到清水關回國。

另據極目新聞報導，貴州一名王女士稱自己的大兒子去年被高薪誘惑，騙到緬北詐騙園區遲遲未歸；今年自己的小兒子為了解救哥哥也身陷緬北，難以脫身。

去年7月，29歲的小楊被貴州黔南州的一個仲介騙到緬北。同年8月，王女士便收到兒子小楊打來的電話，她說，「公司要求兒子幫他們騙50萬，還讓我拿20萬去贖人。」

去年10月，王女士所在地的警方通過社交軟件定位到小楊的所在地，但是後來她的兒子試圖通過社交軟件和警方溝通，被公司發現了，立馬被捆起來，七八個人拿著電棍毒打，導致全身多處骨折，隨後被轉賣到其他公司。

據報導，22歲的弟弟小劉得知哥哥小楊被騙到緬北的消息後，一直在尋找解救哥哥的辦法，他在網上認識一個在妙瓦底的人，說能夠幫他解救哥哥，但必須親自過去。王女士表示，「小兒子當時沒有告訴我，不知道什麼時候就自己跑過去了，後來他跟我聯繫我才知道他也被困在那邊了。」

中國駐緬甸大使館工作人員表示，近期接到較多求助電話，大使館已經向緬甸外交部發公函。緬甸外交部會通報公安部門，實施營救。至於何時開展營救，工作人員稱尚不清楚。

緬甸 詐騙 大使館

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