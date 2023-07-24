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湖南公交車酒吧嗨上路 不賣酒水可蹦迪

中國新聞組╱北京24日電
湖南常德街頭驚現「公交車酒吧」。(視頻截圖)
湖南常德街頭驚現「公交車酒吧」。(視頻截圖)

湖南常德街頭驚現「公交車酒吧」，車上擠滿蹦迪(跳迪斯可)的年輕人，引發熱議。網友關注安全問題，當地交通運輸局表示，該車不售賣酒水，是一間夜店租公交公司的車用作宣傳。

來源：YouTube

九派新聞報導，「公交車酒吧」讓年輕人在車上盡情揮灑汗水，享受音樂和舞蹈帶來的激情與活力，這種奇特的風景讓過路行人紛紛駐足觀望，同時也引起許多網友的驚嘆和思考，有人忍不住感嘆：「是我老了嗎？」

對於一些老年人來說，這樣的場景可能引發疑慮和無奈，他們面對時代的變遷和新潮的事物，不禁有產生代溝的感覺。

專家說，從多個角度來看，「公交車酒吧」是年輕人表達個性的一種方式，代表著時尚和潮流的前沿；但也應當注意到其中存在的安全隱患和對公共秩序的潛在影響。

不少網友調侃「被常德的公交車酒吧震驚了」、「起猛了，公交車上開酒吧」、「有創意，不過空間太小」、「哈哈哈…常德出租車是粉色的，城市標語是桃花源裡的城市」、「這不違交規嗎」、「公交車都能開，能上路，這說明交警和公交車公司，但是我覺得有安全隱患」、「交警：給我整這齣是吧」、「前面好笑程度99%，懶得追了好笑程度999%」。

公交車駕駛淡定開車。(視頻截圖)
公交車駕駛淡定開車。(視頻截圖)
公交車酒吧內年輕人狂歡。(視頻截圖)
公交車酒吧內年輕人狂歡。(視頻截圖)

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