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冰淇淋辱華後 寶馬賣更多 網：說啥抵制 該買還得買

中國新聞組╱北京24日電
「冰淇淋」辱華事件過後，德國車商寶馬在中國還多賣了3034輛。(取材自中新經緯)
「冰淇淋」辱華事件過後，德國車商寶馬在中國還多賣了3034輛。(取材自中新經緯)

德商寶馬汽車(BMW)今年4月在上海車展上爆發「冰淇淋」辱華事件，市值一度蒸發相當於5億個冰淇淋，儘管寶馬道歉，但網民仍不買帳。不過據寶馬公布最新數據，「冰淇淋」事件後，寶馬在中國還多賣了3034輛，顯示辱華事件雖影響了寶馬的聲譽，但沒有撼動寶馬的地位，對寶馬銷量影響甚微。有媒體和網民因此感嘆「說什麼抵制？國人該買還得買」。

21世紀商業評論報導，寶馬汽車4月在上海車展免費送冰淇淋，但展場女性工作人員發放冰淇淋只給外國人，拒絕給中國人，引爆網民不滿，儘管寶馬公開道歉，但網民還是不買帳，寶馬陷入「冰淇淋」公關危機，一度市值蒸發逾30億美元。

不過根據寶馬7月披露數據，BMW和MINI品牌，二季度在中國市場售出19.78萬輛，相較一季度，還多賣了3034輛。

報導指出，寶馬耕耘中國市場近30年，銷量也是實打實的，2022年，寶馬全球共賣出240萬輛車，中國市場79萬輛，占比達33%；同期寶馬在美國只賣出36萬輛，在德國賣出25萬輛，兩者加起來還不及中國。今年1-6月，寶馬全球賣出逾120萬輛新車，中國賣出近40萬輛。換句話說，一年半來，中國市場貢獻了三成銷量。

涉及「冰淇淋」事件的MINI子品牌，在華相對弱勢，2022年在中國也售出2萬8746輛，其全球賣出29萬2923輛，中國市場占比達10%。

「中國既是世界最大的汽車市場，也是寶馬全球最大單一市場。」寶馬集團董事長齊普策所言不虛。

看起來寶馬冰淇淋事件已安然度過，在中國依舊是強勢品牌。報導稱，根據寶馬戰略，2030年前，純電動車型拚占比總銷售額50%以上、超過1000萬輛。

「冰淇淋」辱華事件過後，德國車商寶馬在中國還多賣了3034輛。(取材自21世紀商...
「冰淇淋」辱華事件過後，德國車商寶馬在中國還多賣了3034輛。(取材自21世紀商業評論)

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