杭州暴雨至少5死 洪水沖垮10餘房 村民：認識的3人也被沖走了

上海暴雨後，男子穿過被洪水淹沒的街道。（Getty Images）

中國多地近日突降暴雨 ，22日，浙江杭州富陽區大源鎮一處村落，因突發洪水 ，多戶村民房子被淹，已知造成5人死亡、2人失聯，當地政府已將民眾安置到安全處所並展開搜救工作。上海也下暴雨，因排水不及，把上海淹成「海上」。

綜合極目新聞、澎湃新聞報導，杭州市富陽區大源鎮駱村一村民表示，22日大約5時左右，當地開始下起大暴雨。「大約一小時後，當地一條河的水位暴漲，水流漫過河岸，村裡多戶村民家的房子進水，有車子被沖走，還有村民的房子被沖垮，還聽說有村民被洪水沖走。」

駱村還有一村民李先生透露，22日晚降下暴雨時，他家的房子也進水了，但家人都平安無事。他指出，「發生泥石流的河道叫駱村溪，最近一次發洪水大約在5年前，而且以前發洪水沒有今年這麼嚴重。」該村被淹的房子有幾10間，有個別村民家的老房子被沖垮，還有數輛車子被沖走。

另一名駱先生則指出，村裡有幾位村民失聯，其中有三人是他認識的，有的是開小店的，洪水來時，他們想搶救一點東西，結果被沖走了，被找到時已經不幸身亡，現在還有2名村民沒有被找到。他說，「河道的水幾分鐘之內就漲起來了，看到發洪水，我衝出門把車子轉移到高的地點，回家後家裡地下室已進水了。」

對此，駱村村委會工作人員證實，有至少7名村民被沖走，目前有5人被找到，還有2人下落不明，當局正在全力搜尋當中。其中，被找到的5位村民中，1人送醫後不幸身亡，4人被找到時已沒有生命跡象。

上海上海市區多處街道因暴雨直接變成河道，高架橋也成為都市景觀奇蹟—「高架河」，地下道的車輛傳出全數「滅頂」，整個城市交通因此大打結，不少上海網友忍不住抱怨：「開車變行船」、「兩公里的路程，等車就等了1小時，走都能走到了。」有民眾叫不到車，在暴雨中走路回家，並調侃在路上「溯溪」。