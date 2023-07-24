體育館年久失修 去年就發現建材違規堆滿半個樓頂

事發體育館被指樓頂違規堆滿建材。(取材自華龍網)

黑龍江齊齊哈爾第34中學體育館發生坍塌，目前初步調查顯示是體育館樓頂被違規堆放建材所致。據報導，去年年底，體育館旁的教學綜合樓開始動工時，就有師生注意到有工人將施工用的珍珠岩等袋裝材料堆滿了體育館半個樓頂，令人擔憂，但一直未做處理。當地官方稱體育館坍塌影響惡劣，將深入開展安全風險專項整治。

華龍網報導，有知情人士爆料指出，體育館旁曾經是一塊空地，學校在此種植了向日葵和玉米等。去年年底，這塊空地開始動工修建學校附屬教學綜合樓，但接連有師生注意到，有工人將施工用的袋裝材料堆放在體育館樓頂，令人擔憂。「體育館建成26年了，很多地方年久失修，大家都擔心樓頂堆放那麼多東西會不會出事。」

知情人提供的視頻畫面顯示，三名工人將成袋的袋裝材料鋪滿了半個樓頂。體育館旁，綜合樓工地上的塔吊正在施工。知情人稱，視頻拍攝於去年冬天，但直到事發前這堆袋裝材料一直沒有被搬走。

黑龍江省公共資源交易中心信息顯示，齊齊哈爾市第34中學校校園新建附屬綜合樓項目計畫施工工期2022年12月5日到2023年12月31日；建設附屬綜合樓1棟，建築面積6800平方米，地上5層；配套建設設備房1座、塑膠跑道、道路及路面硬化、綠化等場區配套工程。

綜合樓前的施工公告顯示，該項目設計單位為中冶天工集團有限公司，建設單位為黑龍江嘉美建設有限公司。

央廣網報導，7月23日晚，黑龍江副省長王一新主持召開全省安全生產工作視頻會議指出，兩天時間，該省發生齊齊哈爾市第34中學體育館坍塌等多起安全事故，社會影響惡劣，暴露問題嚴重。強調要深入開展安全風險專項整治。要對前期全省已排查清理的危樓，按照預案加強管理，並迅速組織排查各類學校、公益體育場館建築安全。