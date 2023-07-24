整片樓頂垮了…黑龍江中學體育館塌埋排球隊 教練獲救還喊著隊員

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館屋頂23日突然坍塌。(取材自微博)

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館屋頂23日突然坍塌，正在館內訓練的該校女排19名隊員被埋壓在廢墟裡，24日近中午時找到最後一名失聯者，共造成11人死亡。其中，教練獲救時還不忘呼喊隊員們的名字，令人動容。經初步調查，疑毗鄰的教學綜合樓施工單位違規堆置在體育館屋頂的珍珠岩遇雨增重致屋頂不堪負荷坍塌，教學綜合樓施工單位責任人已被公安機關控制。

綜合媒體報導，黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館屋頂當天下午近3時突然發生全面坍塌，現場一度據報有10餘人被困。齊齊哈爾市消防救援支隊指揮中心接獲報案後，調派39輛消防車、159名消防救援人員、4隻搜救犬趕赴現場搜救。

由坍塌面積廣大，黑龍江省消防救援總隊還調度大慶支隊的重型地震 救援隊前往現場支援。消防救援人員分別從體育館東、南、北3個方向，利用破拆工具對坍塌建築構件切割清理，並利用搜救犬配合生命探測儀對被埋壓者展開搜索，救援人員必須先接力逐袋搬開壓在廢墟上袋裝材料才能搜尋受困人員。

現場視頻顯示，事發後，體育館僅剩四面牆壁，現場一片狼藉。

搜救人員在事故現場發現一名被困者，是該校女排教練。視頻顯示，教練自己被埋廢墟，嘴裡卻還在呼喊著排球隊隊員的名字，現場的搜救人員也高聲呼喊著進行搜救。每當有隊員脫險時，現場都會響起雷鳴般的掌聲和歡呼聲。

據報導，事故發生時，館內共有19人，其中4人自行脫險。截至24日10時30分，已搜救出15人，其中5人已無生命體徵，6人經救治無效死亡，4人無生命危險。

經現場初步調查，與體育館毗鄰的教學綜合樓施工過程中，施工單位違規將珍珠岩堆置體育館屋頂。受降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致屋頂荷載增大引發坍塌。調查仍在進行中。目前，教學綜合樓施工單位責任人已被公安機關控制。

據報導，事發時正值暑假，當地近兩日均為陰雨天氣，體育館內有學校女排隊員在訓練。目擊者張女士表示，事發體育館修了很多年，「今天當地一直在下雨，沒想到樓就塌了」。

公開信息顯示，坍塌的體育館建於1997年，面積約1200平方米，牆體為網架結構，頂棚為混凝土板，館內可容納約300多個觀眾席。