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中建八局再陷工程質量疑雲 青島樓盤延期近一年未交付

中國新聞組／北京24日電
金沙樂府樓盤房屋內出現霉斑。(取材自潮新聞／圖：受訪者供圖)
金沙樂府樓盤房屋內出現霉斑。(取材自潮新聞／圖：受訪者供圖)

山東萊榮高鐵工程施工總承包央企中國建築第八工程局有限公司（中建八局）日前被該工程分包商舉報稱涉嫌在高鐵工程上偷工減料，引發輿論熱議。輿論風波尚未完全過去，中建八局再陷「工程質量」疑雲，據報導，中建八局第四建設有限公司承建的青島金沙樂府A區項目疑似混凝土強度檢測不合格，導致房子未能如期交付，且迄未復工

潮新聞報導，近日，山東省青島市西海岸新區金沙樂府部分業主爆料，中建八局第四建設有限公司承建的金沙樂府A區項目疑似存在混凝土強度檢測不合格的質量問題，導致房子未能如期交付。業主多次反映但仍無復工跡象。

自2019年起，金沙樂府項目就因「開發商自曝混凝土不合格」、「業主發函集體停貸」等話題登上微博熱搜。

金沙樂府的業主張琳（化名）說，2021年5月，她在金沙樂府小區A區一期項目的12號樓購置一套面積約100平方米住宅，總價220萬元人民幣(約30.6萬美元)，約定2022年9月精裝修交付，但至今沒有交付。2022年起發現樓房外立面出現裂紋、房屋內部出現霉斑等，就對房屋質量起了懷疑。

金沙樂府項目開發商為青島億維德商貿有限公司。中建八局第四建設有限公司承建了A區全部建築1號樓-12號樓，共計面積約25萬平方米，2019年開工建設。

張琳說，金沙樂府至今未能交付，與開發商2022年9月6日向全體業主「主動自曝」明確12幢樓的混凝土強度均不合格有關。但中建八局第四建設有限公司稱不承認檢測結果。

西海岸新區住房和城鄉建設局對此表示，金沙樂府項目並非混凝土不合格，只是有個別固件有問題，但該樓盤何時能交付，具體時間還不能答覆。中建八局第四公司相關負責人表示，項目檢測結果、工程進展等問題，一切都等政府通知。

檢測 復工 微博

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