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湖北大學生挑戰「100元活15天」有人白天工作晚上直播擺攤

中國新聞組／北京24日電
長沙小分隊成員白天在工作。（取材自紅星新聞）
長沙小分隊成員白天在工作。（取材自紅星新聞）

湖北61名大學生挑戰花100元人民幣(約13美元)在上海、廣州、深圳、等城市生存15天，剩餘花費自己想辦法賺。紅星新聞報導，有學生求職游泳館救生員、當健身房推銷員「被拒幾十次」，也有學生白天工作夜間直播擺攤，感受「五味雜陳」。

「生存大挑戰」由湖北科技學院舉辦，意在提升學生的勞動能力和就業能力，同時也能促進安全知識的教育。

長沙小分隊晚上直播擺攤。（取材自紅星新聞）
長沙小分隊晚上直播擺攤。（取材自紅星新聞）

報導指出，活動進行到第6天，主辦方湖北科技學院團委的陳老師說，參加活動的學生在各自的城市基本上都已找到了家教、游泳池看護員、早茶店短工等各行業的工作。「有幾個學生還找到了校園劇劇組，做群眾演員工作，學生還挺感興趣的。」

谷佳儒是本次活動中合肥小分隊一位準大三學生，他表示，這幾天的感受「五味雜陳」，面試被拒絕了數十次後，終於找到一家健身房推銷員的工作。在試用時，谷佳儒表現突出，「店長非常高興，當即就把試用金轉給了我，並通知我每天都可以來這上班。」按照要求，未來他介紹的客人愈多，薪資愈高，「上不封頂」。谷佳儒感慨，「真的是天道酬勤。」

長沙小分隊的同學開啟了直播擺攤。在五一廣場附近，他們擺起了檸檬水和「麵包挑戰賽」小攤，並且在抖音平台全程直播。

谷佳儒曾找到一份游泳館救生員工作。（取材自紅星新聞）
谷佳儒曾找到一份游泳館救生員工作。（取材自紅星新聞）

但擺攤只是他們夜間的「兼職」。目前團隊成員都有了工作，分別在炸雞店、麵館和商場。但找工作的過程並不輕鬆，長沙小分隊的同學說，「很少有人需要短期工，所以我們被拒絕了很多次。」

另外，由於面試地點離住處遠，有時他們一上午只能去兩個地方面試，而且都沒有面試成功，消耗了很多時間和路費。

面試 健身 升學

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