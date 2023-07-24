寄快遞未保價 吉林男稱38萬元勞力士丟了

吉林一名石姓先生通過順豐郵寄一款近38萬人民幣（約5萬美元）的勞力士到廣州，沒想到收件人開箱時卻是空盒。（視頻截圖）

吉林一名石姓先生通過順豐郵寄一款近38萬人民幣（約5萬美元）的勞力士到廣州，沒想到收件人開箱時卻是空盒。因為沒有保價，順豐一開始表示賠償1000元人民幣，但石男不同意；事情被媒體曝光後，順豐表示希望給10天時間查找，如果沒有結果會對購買的手表全額賠付，後續若找回手表，石男再返還理賠金。

每日經濟新聞報導指出，石男提供當初寄件的店內無斷點監控視頻顯示，員工將手表打包後，順豐小哥取走了包裹，但收件方拆盒時卻發現裡面什麼也沒有。

「你看，這是廣東那邊收了貨開始在拆箱，包裝的時候，在手表盒子上纏了泡沫和膠帶，但她拿出來時直接就是一個白盒啦，他們接貨也是，到貨後全程視頻監控，你看她多詫異啊，她以為掉了呢，她找那個外面的快遞箱，她以為手表掉裡面去了，到她這時手表已經不在了。」石男說。

「順豐說了只有他們內部的人才能接觸到這個快遞，所以我很確認這是他們內部的人拆箱後拿走了手表。」石男稱。

由於沒有保價，順豐曾表示賠償1000元，但石男未同意。「我認為這個東西跟保沒保價沒有關係，因為這不是運損或產生破壞之類的情況，現在所有的證據都表明他們這是一個盜竊的行為。」

事發後，石男報警。「我的訴求很簡單，要麼就是把38萬的表找到還給我，要麼就是按實際金額賠給我。」石男說。

網民點評：「錄像完整順豐不好賴了，郵寄貴重物品記得錄像一定要完整，提醒收方也要當場錄像拆封」、「其實順豐一直都有東西丟，只不過小東西丟了也就沒人在意」、「現在順豐應該是有全程監控的，想查應該有辦法。」