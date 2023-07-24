交警登錄錯誤 14歲男孩莫名有了案底 想撤銷卻阻礙重重

警方已於3月8日將交管平台上的錯誤信息撤銷。（取材自大風新聞）

陝西一名14歲學生想轉學卻遭多所學校拒絕，一查才發現是因為他「有案底」，離譜的是，這個案底是當初交警登錄錯誤，無辜讓這位14歲學生背鍋。家長不滿想要撤銷，交警卻稱需要逐級上報，短期尚無法解決。

大風新聞報導，焦先生的兒子在彬州市上學，今年2月，他計畫將兒子轉學至咸陽長武縣，可在多家學校辦理入學，均被校方以「班級學生人數超標」等理由拒收，但自己孩子被拒收後，他又聽說有別的孩子轉入該學校。

2023年5月10日，公安交警管理綜合平台查詢顯示，現已查詢不到焦先生兒子的該條違法紀錄。（取材自大風新聞）

焦先生說，他感覺很疑惑，期間還聯繫過當地教育部 門，後來學校的負責人告訴他，之所以不收他的孩子，是因為其在公安系統有案底。對此，他很不解，「我兒子十多年來，在學校從來沒有不良表現，怎麼會有案底呢？」

經過焦先生多方打聽，今年3月7日，兒子在長武縣城西十字附近，因坐副駕駛位未繫安全帶，被處警告。對此，焦先生說，當天兒子在彬州市的學校上學，不可能出現在長武縣。

焦先生投訴後，長武縣公安局交警大隊相關負責人表示，是該信錄入錯誤，已將錯誤信息刪除，然而「案底」紀錄卻依然存在。對方表示全部刪除需要一個過程。

焦先生不滿警方的說法，今年4月23日向長武縣政府申請行政覆議。

根據6月14日，長武縣政府出具的「駁回行政覆議申請決定書」顯示，縣交警大隊認為，焦先生多次向他們提出為其兒子轉學、進行經濟賠償、登報聲明等要求。他們已多次與其溝通致歉，但對方始終不予接受；他們多次積極與焦先生溝通，但焦先生始終堅持不合理訴求，要求解決。事發後，他們已責令城區中隊向大隊作出深刻書面檢查，並在全隊予以通報批評等，對責任輔警予以勸退（輔警已辭職）。2023年3月8日，該條錄入錯誤信息予以更正刪除。

焦先生說，拿到行政覆議結果後，他前往長武縣公安局交警大隊的法制科，現場查詢發現，他兒子被錯誤錄入的信息還在。警方工作人員稱，交管系統的錯誤信息已撤銷，但別的系統可能還有錯誤信息，刪除需要一個過程。

「時間、地點、姓名、車牌號等都有，我問他們信息不是撤銷了嗎？對方稱下面有處理的字樣。」焦先生說，後來，他聯繫陝西省公安廳、咸陽市公安局等單位，了解到長武縣公安局無權處理該錯誤錄入信息，必須逐級上報才能銷除，「我認為，他們是為了敷衍我，故意說這些信息已經撤銷了，但實際還沒有完全撤掉。」