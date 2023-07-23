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男出軌跟其他女子拍婚紗 長沙街頭當女兒面殺妻

中國新聞組╱綜合報導
賀敏被抓。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）
賀敏被抓。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

長沙40歲男子賀敏（化名）疑因離婚糾紛，日前竟當著17歲女兒的面，將結婚18年的39歲妻子張莉（化名）當街殺害；張莉的家屬說，張莉一個月前發現賀敏婚內出軌，與他人拍了婚紗照、辦婚禮，還生了一個孩子，涉嫌重婚罪，賀敏因此不滿，先對張莉家暴，沒想到竟拿折疊刀當街殺妻，賀敏殺妻後在現場沒有離開，直到警方將他逮捕並依故意殺人罪嫌刑拘。

中國新聞周刊報導，張莉的姊姊張娟（化名）說，張莉曾針對賀敏涉嫌重婚罪的情況到派出所報案，但未被受理。就在兩人離婚糾紛二審開庭的前兩天，17歲的女兒放假回家，得知母親決定和父親分開，毫不猶豫地站在母親這邊。張娟稱，賀敏得知女兒的態度後，罵了孩子並叫孩子滾出去，女兒拉著行李箱出門去尋找母親被賀敏尾隨，找到了下樓出來的張莉。

「他當著女兒的面直接殺了我妹妹，她連救命都沒有喊出來」，張娟說，賀敏的凶器是一把折疊刀，張莉當場死亡，而賀敏一直等到警方到達現場。賀敏因涉嫌故意殺人罪被刑事拘留。

張娟表示，賀敏與張莉認識一年結婚，婚後很快就生了女兒，但結婚沒多久，賀敏家裡的宅基地被徵收，得到數十套房的拆遷補償，不用工作後，他便開始遊手好閒，「他在外面出軌，被我妹妹發現。」

據報導，過去兩年裡，賀敏曾多次向法院起訴離婚，稱和妻子因感情不和，張莉並沒有同意，理由是兩人感情並未破裂，且女兒在讀高中，不希望由賀敏撫養；法院以夫妻關係尚有修復和好的可能駁回離婚訴求。

三個月後，張莉再次通過賀敏的熟人得知丈夫出軌，還有證據顯示賀敏與當地女子黃某一起遛狗、吃夜宵。2022年8月，張莉與公婆找到了賀敏兩人的出租屋，更發現黃某已經懷孕，公婆當即報警，竟在黃某的衣櫃裡發現了低頭玩手機的賀敏，賀敏還聲稱自己只是幫朋友照顧孕婦。

賀敏與黃某隨後迅速搬離；今年6月，張莉找到黃某的老家，發現家中竟然掛了賀敏和黃某兩人的結婚照。知情人小米說，黃某的父親表示驚訝，他一直不知道實情，稱女兒與賀敏辦婚禮時還擺了18桌酒席。

後來，張莉再次前往黃某老家時，對方已經撤掉結婚照，黃父卻改口稱自己認錯了人，女婿並不是賀敏，而是一名沈姓男子。

黃某在接受《尋情記》採訪時表示，自己的丈夫就是沈某，並非賀敏。張莉是因為和賀敏鬧離婚，對財產分割不滿，所以才編造了謊言將自己牽扯進去。黃某還拿出了自己與沈某的合法結婚證。結婚照是為安慰年事已大、身體不好的父親，才和2018年4月認識的賀敏假裝拍婚紗照。拍完婚紗照，她才得知賀敏沒有離婚，「我被他騙了」，所以才重新選擇結婚對象沈某。

賀敏始終拒絕正面回應，稱一切證據拿到法院上再說。

賀敏與黃某拍攝的婚紗照。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）
賀敏與黃某拍攝的婚紗照。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

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