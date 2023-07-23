廣西桂林3筏工打遊客 還獲醫院補助

女遊客落水瞬間。（視頻截圖）

廣西桂林陽朔遇龍河景區日前有筏工用船槳毆打遊客的事件在網上引發熱議。近日，陽朔縣文化廣電體育和旅遊局發布通報稱，涉事三名筏工已被行政拘留，並對涉事公司相關領導進行停職處理。

瀟湘晨報報導，經陽朔縣委、縣政府成立工作小組調查，遊客嬉水影響竹筏靠岸引起口角，進而引發肢體衝突，遊客送醫診斷後身體無大礙，涉事三名筏工因毆打他人，已被公安機關處以行政拘留15天並處罰款；對涉事的遇龍河公司主要領導和分管領導進行停職處理；按相關制度規定對碼頭管理人員進行處理。

近日，有一篇顯示由桂林銀海醫院官方帳號發布「我們對遇龍河筏工事件的看法」，文中提到「我們認為用船槳打人是不對的，我們倡議筏工是底層勞動者，他們也需要工作、也需要養家糊口，但願為這三個筏工做力所能及之事」，稱三名筏工被開除後所受到的心理傷痛遠大於被侮辱、毆打的肢體傷痛，醫院將拿出三萬元補助給三位筏工。

據報導，網友看了議論紛紛，有人說，「得了吧，陽朔那地方就是被這群筏工毀了，這輩子不會再去第二次」「有本事把完整視頻發出來，看看是誰的錯，打人是不對，但是前提是遊客一直辱罵師傅」，還有人認為桂林銀海醫院在蹭熱度「這醫院跟公安局對著幹啊」！