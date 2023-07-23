廣東詐騙集團 以做試管嬰兒騙十餘省

崇仁公安依法對涉案的犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦之中。(取材自環球網)

江西崇仁公安近日成功破獲一起以做試管嬰兒為名義實施詐騙的案件。一名張先生報案稱他被廣東省一家母嬰護理有限公司詐騙了14.09萬元，民警通過以受害人資金流向、涉案公司等信息，查緝到以做試管嬰兒為由實施詐騙的犯罪團夥，遠赴廣東成功將13名涉案人員全部抓捕歸案。

央視網報導，警方不懈努力，逐步摸清該集團的組織架構、人員分工、作案手段等情況，並對案件資訊抽絲剝繭、層層篩查，確定該詐騙集團 的活動情況，在充分固定相關證據和摸清該集團活動情況後，崇仁公安組建抓捕小組，於7月8日遠赴廣東，開展統一集中收網，多點出擊，成功將13名涉案人員全部抓捕歸案。

經查，該詐騙團夥對外聲稱為「母嬰護理有限公司」，虛構做試管嬰兒來詐騙群眾；其內部分工明確，組織嚴密，集廣告發布、業務推廣、客服接待、專屬服務為一體，看準受害人極度渴望生孩子的心理，不斷誇大公司試管嬰兒的成功率。截至目前已有包括張先生在內的多名受害人被騙，涉及10餘個省分，涉案金額達幾百萬元。

目前，崇仁公安依法對涉案的犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦之中。