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6孩父「村超」現場直播尋女 挨批「蹭熱度」遭勸離

中國新聞組／北京23日電
有家長在「村超」現場尋找失散的家人。(取材自鳳凰網)
有家長在「村超」現場尋找失散的家人。(取材自鳳凰網)

有「村超」稱號的貴州榕江鄉村業餘足球賽近日在網上爆紅，也吸引數萬觀眾到現場觀看打卡。不過，在一片熱鬧歡樂中，有一幕讓人心酸，一名父親陳生梨在現場高舉牌子，想尋找失蹤17年的女兒。他希望藉由更多人的關注，找到孩子的機會也會變大。

鳳凰網報導，六孩爸爸陳生梨，靠賣棉花糖為生。他先後兩次在「村超」散發失聯女兒陳楊梅的信息。

「這次我去村超，收穫很大」，回到老家的陳生梨已經獲得兩個疑似女兒的線索，目前正在核實。他認為，很多丟失的女孩不會主動找親生父母，因為覺得是被遺棄。「我出來找女兒，她們要是看到我在找，就會想到她們的父母也在找她，女孩們就會站出來採血，找家。」

陳生梨希望藉助「村超」這個平台，擴散失聯女兒的信息，「沒准我的孩子看到了，就會找到家。」

不過，港媒報導，從內場到外場再到路邊，陳生梨和尋親家長們多次遭到賽事工作人員勸離。工作人員說，這是大型活動，尋親家長們在場內直播會影響別人。陳生梨當即反問：「娛樂的可以在裡面直播，尋親的就不行？我們不直播人家怎麼知道我們在找孩子。」

中華網報導，對於尋親被勸離，有圍觀群眾表示，工作人員也很為難。另有評論認為，一切都是為了孩子，主辦方應該全方位無條件支持才對。也有聲音認為，蹭熱度應該有分寸，而不是道德綁架。

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