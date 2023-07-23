山東中考爆偷分疑雲 當事女生遭網暴

學校開具的孫同學初中三年成績證明。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

山東德州 市中考成績公布後，一名家長在網路上發文表示，女兒從平時名列前茅滑落至千名開外，質疑有人將女兒成績「偷走」。德州市教體局日前發布公告，稱該學生「答卷為本人所答」；但同學及家長表示答題卡內容不是本人所寫，目前雙方決定進行筆跡鑑定。

九派新聞報導，德州市孫先生表示，女兒平時成績一直很穩定，全年級近1700人，第一次模擬考排名23，第二次模擬考438分，排名全校第13名。然而中考成績出爐後，7個學科成績幾乎都是異常偏低，總分只有344分，在學校排名掉到1000名之後。

據報導，孫先生和女兒5日前往教體局覆核英語、數學電子掃描答題卡，但女學生一看答題卡便說不是本人的答題卡，「看著字跡跟孩子有點像，但並不是本人，孩子也確認答題卡內容不是她所寫」，有的題明明當時做了，答題卡卻是空的。為此他們提出調閱「紙質版原始答題卡」，但18日卻收到教體局發說明稱「核查後確認答卷為本人所答，惟投訴人仍不認可調查。」

市教體局針對此事通報，稱接獲覆核申請後隨即成立工作專班核查，調取考生每科考試過程及答卷掃描的錄像影片，並未發現答卷調換情況，確認中考答卷為孫同學本人所答。通報並表示，「已提出進行司法鑑定，但未收到孫同學及家長同意的答覆。」

對於這一說法，孫同學的父親孫先生表示，對方「沒聯繫我們」。20日下午，孫先生一家與德州教體局工作人員再次會面討論，雙方均同意進行筆跡鑑定。但對於具體如何開展鑑定工作等細節，雙方還需再商量。

事件持續引發網友關注，女學生連日收到許多質疑和恐嚇訊息，家長透露，有些網友批評「孩子撒謊、三年考試的成績都是作弊得來」，甚至批評家長「老不要臉的，帶著一個小不要臉的」。孫先生表示，「7月2號中考出成績以來遭遇這些事情，19號又遭到網暴，孩子幾乎到了極限了。」