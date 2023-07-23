山東8歲童跌倒過世 捐5器官救8病患 父母：他當了救人英雄

8歲男童凱凱摔到腦幹出血無力回天，捐器官救8人。（取材自微博）

「小英雄」遺愛人間，感動不少網友。山東一名8歲男童因為跌倒摔到腦幹出血離世，家屬忍痛決定器捐，幫助8名病人重獲新生。男童父親表示，兒子平常喜歡看英雄片，常常說要當英雄，「他真的當了救人英雄，他比我們強」。

香港 01報導，年僅8歲的男童凱凱（化名）月初不慎摔跤，原本覺得無大礙，不料之後卻滿臉通紅、全身冒汗、喘氣困難，凱凱告訴爸媽自己的頭「痛得快炸了」，緊急送醫後發現腦幹出血，搶救後無力回天。

凱凱父母傷心欲絕，但考慮到兒子還可以救助其他孩子，最終決定捐出其器官，「他能救別的小孩，那別的家長就不會痛苦了。」經歷3個半小時手術，凱凱捐出心臟、肺、肝臟、雙腎和眼角膜，幫6名器官衰竭的兒童，和2名眼疾患者重獲新生。

凱凱的媽媽透露，兒子最喜歡看英雄片，常常說要當英雄，「他真的當了救人英雄，他比我們強」。影片中，醫護們對凱凱躬致敬，凱凱父親則摸著兒子的腳哭泣，畫面令人鼻酸。

事件曝光後，網友紛紛留言感謝凱凱和父母的暖舉，「真正的小英雄一路走好」、「凱凱小天使 一路走好，父母有大愛」、「謝謝你把愛留在人間」，又祝願獲救的小孩可以過上好日子，「他的生命會在那6個孩子身上延續下去」、「 希望所有的小朋友都能健康平安的長大」。