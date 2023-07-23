心疼父親做苦工 福建初中生自製「槓桿貼磚神器」登熱搜

徐先生的兒子利用槓桿原理製作的工具。（取材自紅星新聞）

福建一名14歲初中生，心疼父親鋪磚勞累腰痛，利用槓桿原理製作「鋪磚神器」減輕做工的辛苦。創意影片在網路上引發熱議，當事人徐師傅笑稱，工作效率沒提高很多，但腰痛好多了。

紅星新聞報導，「男子工地2次中暑後自製防曬神器」的話題日前登上熱搜，徐師傅曬出自己在樓頂背著紙板遮陽施工，高溫 下還得辛苦工作的畫面引發網友討論。幾日後，他又分享室內施工時利用槓桿原理打造的「鋪磚神器」，再次引發話題。

徐先生在樓頂背著紙板遮陽貼磚。（取材自紅星新聞）

據報導，徐先生說，每到夏天施工，頭暈中暑是常有的事。連續兩次中暑後，他和兒子想到可以用紙板綁在身上遮陽，「穿上兒子做的防曬衣，我就沒有中暑了。」兒子正值暑假，看到自己一個人搬瓷磚很辛苦，想到了所學的槓桿原理，隨後利用工地材料做了「鋪磚神器」。

徐先生與兒子。（取材自紅星新聞）

徐先生稱，自己和孩子製作這些工具並沒有追求高效，只是希望有助於孩子想像力的開發，「只要孩子樂在其中就好。」

對於兒子幫忙製作一些「工地神器」的情況，徐先生表示，帶孩子到工地可以教給他一些生活、工作方面的知識，例如學習到電線如何布置、房子怎樣布局等，同時體驗工作的辛苦。