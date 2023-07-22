我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

中「天網行動」今年追回582外逃人員、追贓19億

記者黃國樑／綜合報導
6月10日，「百名紅通人員」郭潔芳回中國投案。(取材自中紀委國家監委網站)
6月10日，「百名紅通人員」郭潔芳回中國投案。(取材自中紀委國家監委網站)

中共中央紀委國家監委網站消息，據中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統計，今年1至6月，中國共追回外逃人員582人，其中「紅通人員」25人，「百名紅通人員」1人，追贓金額約19.32億元人民幣(約2.6億美元)。但美媒評論認為，此舉恰恰曝露當局藉由海外秘密警察跨境執法、侵害他國司法主權的情況。 

「紅通人員」是指被國際刑警組織列入紅色通緝令名單的人員。「百名紅通人員」是指國際刑警組織中國國家中心局於2015年4月集中公布的100名「紅通人員」，這些人均為涉嫌犯罪、證據確鑿的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人員。

中共紀委國家監委網站稱，「天網2023」行動啟動以來，中央追逃辦著力推動一體構建追逃防逃追贓機制。在追逃方面，以未歸案「百名紅通人員」、近年來新增外逃人員為重點，精準制定策略，強化個案攻堅，不斷擴大戰果。

消息稱，6月10日，百名紅通人員郭潔芳回國投案，成為開展天網行動以來第62名歸案的百名紅通人員，也是二十大以來首名歸案的百名紅通人員。值得注意的是，對郭潔芳的追逃追贓工作，不僅實現了其回國投案，其涉案贓款也已被依法追繳。

訊息稱，今年2月12日回國投案的紅通人員、山東省煙台市公路局原局長王東生案中，辦案機關依法凍結並追繳了其涉案財物。2月24日，上海市第二中級人民法院適用違法所得沒收程序，裁定沒收紅通人員馮衛華使用貪汙、受賄、挪用公款違法所得購買的土地使用權、建造的地上廠房及收取的租金等，總價值近4億元。

辦案機關深入開展反腐敗國際司法執法合作，前不久，職務犯罪涉案人員林志芳和職務犯罪嫌疑人吳某某、封某某先後被遣返回國；3月，外逃不到兩個月的陝西省西安市糧食局原局長李西安被緝捕歸案，中紀委稱，充分體現出追逃手段的法治化、規範化日益成熟。

自由亞洲電台報導，台北海洋科技大學副教授吳建忠指出，中央追逃辦自稱兩大特色，有逃必追、缺席審判。當局發布的上述所謂政績意在引發寒蟬效應。

據人民日報2022年數據，天網行動中，百名紅通人員已有61人歸案，其中從境外引渡45人、遣返328人、緝捕821人。

吳建忠質疑，引渡不到100人，緝捕卻有800多人，這不印證外界懷疑中共在海外設置秘密警察？中方在海外沒有任何執法權，只有和相關國家簽訂司法互助協議、引渡條例等。從中方新聞稿中洩露其不合法，侵害當地國司法主權。

中共 遣返 租金

上一則

環時：季辛吉帶回忠告 白宮國安會議發言人柯比該聽聽

下一則

黨校端出「清清白白」清廉餐 黨媒批低級紅 副校長停職

延伸閱讀

吸金詐39億 陳智燦、劉美雪夫妻逃21年自泰國押解回台

吸金詐39億 陳智燦、劉美雪夫妻逃21年自泰國押解回台
舊金山槍擊案 屋崙16歲少年犯投案

舊金山槍擊案 屋崙16歲少年犯投案
疑偷吃被抓包 法男遭妻「徒手斷根」慘送醫：耳朵也被扯掉

疑偷吃被抓包 法男遭妻「徒手斷根」慘送醫：耳朵也被扯掉
駐芝加哥中領館提醒中國公民：防誘捕圈套

駐芝加哥中領館提醒中國公民：防誘捕圈套

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35
網友拿當紅電影「消失的她」改成「消失的他」酸秦剛神隱。（取材自推特）

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

2023-07-19 08:07

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲