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被迫？自願？深圳工程師討薪4萬墜亡 公司：不存在糾紛

中國新聞組／北京22日電
網傳視頻稱，44歲工程師金輝生前曾討薪。（取材自澎湃新聞）
網傳視頻稱，44歲工程師金輝生前曾討薪。（取材自澎湃新聞）

在深圳建築設計研究總院下屬單位擔任工程師的44歲男子金輝，今年7月6日在公司所在大樓墜亡，警方排除他殺。金輝家屬指控，金輝疑被迫離職，且生前曾兩次討薪，墜亡當天就是到公司索要薪酬不成，而公司卻在他死後的第二天馬上支付了4萬多人民幣的薪酬，質疑金輝的死因不單純。公司則稱金輝是自行離職，網傳當日其到單位討薪的說法不實。

澎湃新聞報導，金輝的親屬回憶，金輝在其公司任職5年，擔任結構工程師，今年3月疑被迫離職。7月6日到公司索要薪酬過程中墜樓身亡。「他是6號一點多坐地鐵去公司，3點多他女兒打電話，他沒接。後來是一位警察接的，讓他妻子早點去派出所。」

金輝的親屬表示，他上有老下有小，不認為他會主動離職，但至今不知道金輝3月被迫離職的原因。另外，金輝墜樓的房間沒有監控，在他墜樓前到底發生什麼？有什麼爭執？

金輝生前短信顯示曾兩次討薪。（取材自澎湃新聞）
金輝生前短信顯示曾兩次討薪。（取材自澎湃新聞）

親屬稱此前金輝未見異常，還規畫暑假一起旅遊；「都辦港澳通行證了，照片也拍了，結果那張照片成遺照了。」

據親屬提供材料， 6月5日和7月3日，金輝曾向單位人士王某梅詢問什麼時候結算尾數，沒有結清的薪酬大概4萬多。不過，就在金輝跳樓的第二天，公司就支付了4萬多薪酬。親屬稱，其公司「996」加班嚴重，晚上工作12點，完全沒有個人時間，壓力很大。

親屬稱金輝才和家人規畫暑假旅遊，已辦港澳通行證，照片也拍了，結果照片成遺照。（取...
親屬稱金輝才和家人規畫暑假旅遊，已辦港澳通行證，照片也拍了，結果照片成遺照。（取材自澎湃新聞）

針對上述情況，金輝生前任職單位、上級深圳建築設計研究總院一度均拒絕回應。昨天稍晚，

據極目新聞，深圳市建築設計研究總院有限公司發布了情況通報指出，2023年7月6日14時39分，員工金某在福田區某大廈墜亡。據警方調查，已排除他殺。金某不幸墜亡，引發猜疑和議論，公司高度重視，成立工作專班調查。

經核實，金某於2018年7月入職公司下屬設計單位，任職崗位為結構專業工程師，從事結構專業設計、圖紙校對等工作。2023年3月10日，金某因「個人另有發展」主動提出離職，經單位挽留，仍堅持離職並辦理了手續。

7月6日，金某未進入原單位辦公區域，且未與他人有過接觸或溝通，網傳當日到單位討薪的說法不實。金某與公司不存在糾紛，未發生勞動仲裁事宜，公司也沒有限製或影響其再就業的行為。對於金某不幸離世，公司深表沉痛，已安排專人專班對接家屬提供幫助。

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