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罰跪、全班輪流掌摑… 寧波教師遭控虐待學生 家長：慣犯還轉他校

中國新聞組／北京22日電
寧波一教師遭家長爆料長期虐待學生。（視頻截圖）
寧波一教師遭家長爆料長期虐待學生。（視頻截圖）

浙江寧波華茂外語學校一名教師被控涉嫌長期虐待學生，有家長在網路上爆料，稱該教師讓學生輪流扇耳光，罰下跪及人格侮辱，造成學生身心受創。校方表示已經報警，且涉事老師已離職，有家長不滿表示，戴某長期毆打孩子為何最近才發現，而且戴某虐待屬實，怎麼還能到其他學校繼續教書。

綜合央視新聞、極目新聞報導，一名自稱是寧波華茂外國語學校三年級的學生家長，日前在網絡平台發帖，舉報該校戴姓語文教師兼班主任長期虐待班級學生。文中表示，學生從二年級開始就遭到言語和體罰；輕者罰跪、打手心，重則讓去全班級的孩子輪流扇某個孩子耳光，還有更多辱罵之詞。

家長表示，班上有十幾個學生指正戴姓教師，且孩子們陳述的時間地點和受害者經歷的一樣，孩子們沒有說謊；戴姓教師發覺惡行被暴露後，已從該校離職，並入職其他學校。

針對教師虐待學生一事，華茂外語學校回應稱，他們在6月底於工作巡查中發現涉事教師有體罰學生情況，戴姓教師7月初便自行離職；但學校認為情節嚴重，於是報警並上報教育局，提請撤銷戴男的教師資格證。目前，當地教育局正在調查。

對此，寧波市教育局發布通報，稱有接到關於相關舉報，已啟動對戴某某撤銷教師資格立案調查程序，將根據調查結果對戴某某依法依規嚴肅處理。

網易論壇有家長質疑，從上月底發現戴體罰學生到戴自行離職，從報警到家長曝光，校方這段時間在幹什麼？而且戴某體罰虐待學生如果是事實，為何還讓他入職其他學校？

至於曝光後校方表示早就調查報警，按照家長說法，戴某毆打孩子存在較長時間，為何最近才被發現，學校也有責任。

教育局

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