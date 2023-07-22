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駕駛座空無一人、方向盤插空瓶 中國車主拍片PO網挨批

中國新聞組／北京22日電
汽車「無人駕駛」、方向盤上還插著飲料罐，飆到120公里時速。（取材自中國新聞網）
汽車「無人駕駛」、方向盤上還插著飲料罐，飆到120公里時速。（取材自中國新聞網）

近日網上流傳一段視頻顯示，一輛無人駕駛的理想汽車在高速公路上奔馳，時速一度飆到120公里，方向盤上還插著一瓶飲料，車主卻沒有在駕駛座上，只有副駕駛座上一名男子正低頭滑手機。視頻在網路上瘋傳，許多網友批評車主不當使用輔助駕駛系統，質疑已構成危險駕駛。對此，理想汽車表示「堅決杜絕不文明的駕駛行為」。

中國新聞網報導，網傳視頻中，拍攝者坐在汽車後座表示，「我們坐在後排，讓它自己幫我們開，我們在追劇。」駕駛座上綁著安全帶卻空無一人，方向盤上則插著一瓶飲料，副駕駛位坐著一名男子，正在觀看電視劇。

這台「無人駕駛」車輛就在高速公路上狂飆，視頻中拍下時速來到120公里，視頻被PO上網後迅速引發熱議。有網友質疑，「出現這種情況，請問主機廠有無權利或義務禁止該帳戶繼續使用輔助駕駛功能？」還有網友表示，「自己這麼玩可以，牽連到高速上其他人就不好了。」

對此，理想汽車聲明，已注意到用戶「在網路上展示了不文明的駕駛行為，他們繞過系統的監測，或在系統警告至緩退期間進行一系列危險的操作」，強調公司堅決杜絕此一行為。

據報導，此類事件並非首次，2021年就曾有理想汽車車主分享在高速公路上「無人駕駛」視頻，當時理想汽車透過微博回應稱，「理想汽車的輔助駕駛系統必須繫安全帶才可以使用。在車輛行駛過程中雙手不要離開方向盤，理想ONE的方向盤帶有握力感應傳感器，會通過視覺和聽覺報警提醒駕駛員，如果超過一段時間駕駛員不接管方向盤，系統將會退出並在本次駕駛中禁止使用輔助駕駛功能。」

不過，從這次視頻中的情況來看，理想汽車設置的「安全帶」和「握力感應傳感器」兩大系統防火牆，被車主用「空綁安全帶」和「方向盤上插飲料」的方式輕鬆破解，從而實現了視頻中「無人駕駛」的效果。

針對視頻中危險駕駛行為，律師表示，「機動車在沒有駕駛員的情況下高速行駛，車內其他人員竟然在刷劇聊天甚至沾沾自喜，反映出幾名涉事人員的主觀故意。」該行為不僅違法，更涉嫌危害公共安全。

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