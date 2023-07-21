我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

大學生辦暑期班 太便宜被同行舉報？ 被令停課退費

中國新聞組／北京21日電
八名大學生開展學科類違規培訓，被責令停課退費。圖為警方在現場處理。 （取材自澎湃新聞）
八名大學生開展學科類違規培訓，被責令停課退費。圖為警方在現場處理。 （取材自澎湃新聞）

河北滄州肅寧縣八名大學生在暑假期間開設補習班，招收150名學生，每人收600元（人民幣，下同，約83.68美元），遭舉報涉嫌違規經營，當地教育局對調查後指補習班違規，並違反國家「雙減」政策，責令立即停課退費。

據了解，這學生均為當地知名高校大三和大四學生，利用暑假開設針對中學生的補習班，但開班不久就遭舉報。綜合媒體報導，河北滄州肅寧縣教育局近日通報稱，接群眾舉報，肅寧縣查處一例隱形變異學科類培訓。

經查，八名大學生在梁村鎮租用臨時場地，開展學科類違規培訓，共招7個班，150名學生，每生收取費用600元。聯合檢查組當場責令其立即停課遣散學生，並退還違規所得。

該事件隨後在網路上引發人們對補習班行業的關注。一方面，大學生辦暑期班為農村學子提供了學習機會，但另一方面，涉嫌違規經營的問題也凸顯出來。根據「雙減」政策，校外培訓機構不得在節假日和寒暑假 組織學科類培訓和文化課培訓。

但有網民表示「大概是因為太便宜，被同行舉報了」、「太良心了這價格我真哭死」、「我們10天要6000元」、「小區裡的無證辦學都已經開瘋了，舉報都沒用」、「才六百塊！這麼良心，我假期在家裡我媽讓我給我弟弟補課，我收我媽兩千一個月」。

也有人表示，「初中，高中，該卷的還是在卷，一方面要卷，一方面又呼籲孩子們該有個快樂的童年，咱就是說，這真的不矛盾嗎？」

教育局

上一則

廣州公司揪員工偷懶 如廁照傳群組 「未帶離崗證 好好調查」

下一則

非清華不讀？高考15年釘子戶死心想回家了

延伸閱讀

教育系錢少事多… 50年前熱門退燒 不再是新世代首選

教育系錢少事多… 50年前熱門退燒 不再是新世代首選
近6成大學生玩過體育博彩 住校生「更愛賭」

近6成大學生玩過體育博彩 住校生「更愛賭」
補習班老師疑對3歲童性暴力 竹市府：成立調查小組

補習班老師疑對3歲童性暴力 竹市府：成立調查小組
藍正龍藉戲報復 點鞭炮炸補習班

藍正龍藉戲報復 點鞭炮炸補習班

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」