大學生辦暑期班 太便宜被同行舉報？ 被令停課退費

八名大學生開展學科類違規培訓，被責令停課退費。圖為警方在現場處理。 （取材自澎湃新聞）

河北滄州肅寧縣八名大學生在暑假期間開設補習班，招收150名學生，每人收600元（人民幣，下同，約83.68美元），遭舉報涉嫌違規經營，當地教育局 對調查後指補習班違規，並違反國家「雙減」政策，責令立即停課退費。

據了解，這學生均為當地知名高校大三和大四學生，利用暑假開設針對中學生的補習班，但開班不久就遭舉報。綜合媒體報導，河北滄州肅寧縣教育局近日通報稱，接群眾舉報，肅寧縣查處一例隱形變異學科類培訓。

經查，八名大學生在梁村鎮租用臨時場地，開展學科類違規培訓，共招7個班，150名學生，每生收取費用600元。聯合檢查組當場責令其立即停課遣散學生，並退還違規所得。

該事件隨後在網路上引發人們對補習班行業的關注。一方面，大學生辦暑期班為農村學子提供了學習機會，但另一方面，涉嫌違規經營的問題也凸顯出來。根據「雙減」政策，校外培訓機構不得在節假日和寒暑假 組織學科類培訓和文化課培訓。

但有網民表示「大概是因為太便宜，被同行舉報了」、「太良心了這價格我真哭死」、「我們10天要6000元」、「小區裡的無證辦學都已經開瘋了，舉報都沒用」、「才六百塊！這麼良心，我假期在家裡我媽讓我給我弟弟補課，我收我媽兩千一個月」。

也有人表示，「初中，高中，該卷的還是在卷，一方面要卷，一方面又呼籲孩子們該有個快樂的童年，咱就是說，這真的不矛盾嗎？」