摸女孩腿被拘 他千字文辯誤碰 引經據典被讚有文采

湖北男子5月在地鐵上摸女孩的大腿被拘。（取材自瀟湘晨報）

今年5月，湖北武漢 一名男子因在地鐵 上摸女孩大腿，被行政拘留10日，男子近日以千字文自辯為「誤碰」。

瀟湘晨報報導，男子名叫張磊，今年20多歲，湖北人，大專學歷。他說，當時自己只是想加對方微信 ，因為地鐵人多，他「不小心」碰到了對方大腿，被對方誤會。

近日，張磊還向媒體發出一封千餘字的求助信。這封信看上去頗具文采，行文中還不時引用典故和古漢詞語。

「在三國時期的竹林七賢中，有一位叫做阮籍的名士。他有一個愛好，經常喜歡坐著一輛馬車東遊西逛，每當無路可走的時候，便會號啕大哭。而我，與他有幾分相似，我也經常會坐著地鐵東遊西逛。與他不同的是，每當抵達終點站的時候，我不會號啕大哭，而是會原路返回。」

這是這封信的開頭，引用的是三國時期魏國詩人阮籍的典故，王勃在「滕王閣序」中「阮籍猖狂，豈效窮途之哭」說的也是這個故事。

張磊認為，他引用這個典故的原因是以項籍自比，是說明他自己也喜歡在地鐵裡東遊西逛，這是他的一種生活方式。

在信中，張磊稱他沒有向警察交代實情。信中還寫到，再次被警方傳喚之日，他還給女孩準備了一份禮物，「既表歉意，又表心意」。