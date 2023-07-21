山東高鐵疑偷工減料 向總包反映還被嗆「不幹滾蛋」

中建八局施工的萊榮高鐵路段。（取材自新京報）

山東萊榮高鐵工程傳出安全隱患；總包中國建築第八工程局有限公司遭分包商實名舉報，路基工程偷工減料，90%以上螺紋樁成樁未達到設計長度，部分路基段半數以上螺紋樁長度嚴重縮水，存在重大安全隱患，向其反映還被嗆「能幹就幹，不能幹滾蛋」。上海鐵路監管局已派員調查。

新京報報導，據山東萊榮高鐵三標段勞務分包商、河南 省三捷實業有限公司（以下簡稱「三捷公司」）的實名舉報，中國建築第八工程局有限公司（以下簡稱「中建八局」）在萊榮高鐵部分路基段，大部分螺紋樁的施工樁長不滿足設計要求，存在重大安全隱患。經濟參考報記者在專業人士的配合下，大量查閱萊榮高鐵相關路基段地質勘察圖等推算，結果與舉報人反映的偷工減料問題基本相符。

萊榮高鐵是山東省重大項目，線路西起青島萊西市，東至威海榮成市，全長193公里，總投資 297億元人民幣，設計時速350公里，2020年11月開工建設，預計2023年10月底具備開通運營條件。該高鐵三標段工程施工總承包單位為中建八局，三捷公司是該標段勞務分包商之一，負責部分路基段地基樁鑽孔施工作業。

三捷公司負責人肖衛國透露，其承擔的萊榮高鐵DK128+700—128+925路基段螺紋樁工程，未能按圖施工，實際施工樁長大多在10米至13米，90%以上的螺紋樁成樁未達到設計長度；該公司在萊榮高鐵南海站鐵軌路基施工中，大部分螺紋樁也沒有達到設計樁長。

多位曾參與現場施工人員表示，螺紋樁實際施工長度低於設計樁長，可省掉相當一部分混凝土，總承包單位中建八局由此減少一大筆開支。

相關專家介紹，樁基長度是工程設計中非常重要的參數，如果達不到設計要求，其承載力一般難以達標，後續一系列施工的質量難以得到保障。經濟參考報和業內專家通過三捷公司在上述兩個路段螺紋樁施工混凝土用量數據，推算得出其實際樁長普遍縮水，平均長度低於設計樁長的20%左右。

萊榮高鐵三標段另外兩個勞務分包商的施工人員也稱，施工過程中，半數以上螺紋樁也未達到設計樁長，部分實際施工樁長甚至不到設計樁長的50%。

經濟參考報報導，三捷公司負責現場施工的朱琦透露，他們向中建八局現場人員反映情況，對方根本不予理會。三捷公司負責人肖衛國表示，中建八局項目部負責人和現場人員給他的答覆是：「能幹就幹，不能幹滾蛋」。三捷公司中途還被「趕出」萊榮高鐵三標段。

北京 交通大學一位從事鐵道工程研究的專家表示，如果樁長過短將達不到「把荷載傳遞到地基土深層、減少工後沉降」的目的，可能引起基礎失穩，進而造成永久性病害及安全隱患，威脅行車安全。

就三捷公司舉報的問題，中建八局時任萊榮高鐵三標段項目經理黨國超表示沒時間跟記者交流。7月18日，山東萊榮高速鐵路有限公司已派出調查組到項目現場開展調查。而上海鐵路監管局有關負責人7月20日表示，上海鐵路監管局高度重視萊榮高鐵有關施工質量問題，已經派員趕赴山東開展調查。