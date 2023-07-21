「指套為鴨」反轉 「避孕套」實為鴨眼鞏膜 網：回聘廚師

事發照片。（取材自新民周刊）

日前有學生稱其同學在廣州一所職校培訓食堂用餐時吃出膠質異物，懷疑是避孕套；儘管校方稱異物是鴨子的眼球鞏膜，官方仍高規格責令食堂關閉，事廚師和廚工也遭開除。不過經廣州官方將相關食物送驗，結果是異物「高度可能為鴨眼球鞏膜結構」，意味事件反轉，學校和這所學校的食堂獲得清白，網友紛紛要求應給涉事廚師和廚工一個公道。

新民周刊報導，這起事件引起關注，主要是由於前段時間剛發生江西職校「指鼠為鴨」事件，學生從飯菜裡吃出鼠頭後，涉事學校第一反應如出一轍——「那是鴨脖而非鼠頭」，這個結論還得到了當地市場監督管理局的背書，最終是江西省成立專案調查組確定「是鼠頭不是鴨脖」。

因此，廣州食堂鴨子事件一出來就很快引發網友關注，學校初步的調查結論「該異物是鴨子的鴨眼球鞏膜」（鞏膜是指眼球最外層的纖維膜），讓網友質疑是否是江西事件的翻版，這次成了「指套為鴨」罷了。7月18日，廣州增城區市場監督管理局將相關樣品移交第三方權威機構檢測 ，涉事食堂已被責令關閉。

在送驗過程中，有最愛吃鴨子的地區南京的媒體記者專門購買多個鹽水鴨鴨頭解剖，發現撥去鴨眼後露出一個圓形的膜狀物，柔軟呈白色能透光，在光線照射下質感類似塑料或透明橡膠，但輕易撕斷，沒有塑料或橡膠的韌勁。

南京媒體記者解剖鹽水鴨鴨頭，撥去鴨眼後露出一個圓形的膜狀物（右），與學生稱吃到的膠狀物（左）非常相似。（取材自新民周刊）

沒多久，據廣州監管部門的通報，送檢樣品檢測後排除橡膠製品和一次性手套可能，高度可能為鴨眼球鞏膜結構。報告中並詳列檢測方式，形態學檢測、核酸檢測，蛋白質 檢測、紅外檢測等都用上了，也讓輿論和網認為，這個具公信力的結論相當於是為這所學校的食堂平反。

然而，有網友指出，此前學校已對全體廚房員工扣錢處罰，據職級分別扣200到1000元，涉事的廚師和廚工被開除。但既然已經獲平反，被罰款和被開除的廚師和廚工是否也應該給個公道呢？

報導並指出，這個處分操作本身就有值得吐槽的地方，因為此前不論是食堂還是校方，都表示異物就是鴨子的鴨眼球鞏膜，既然認為自己的食品安全是過關的，為什麼還要處罰開除員工呢？在官方結論尚未出來前，就匆匆懲處，廚房員工尤其是直接被開除的兩名廚師的心理陰影面積有多少？這也是對自己員工的不信任和不珍惜。