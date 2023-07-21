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福州工程師污水井連救兩人後身亡 公安申報見義勇為

中國新聞組／北京21日電
陳欽手持蔡文生前照片。(取材自澎湃新聞)
陳欽手持蔡文生前照片。(取材自澎湃新聞)

41歲的蔡文是福建省福州市中鋁瑞閩公司的一名機械工程師，日前他在騎電動車去接女兒的路上，聽到小區門口污水井蓋下的呼救聲，他將車子放在一旁，鑽入井內，與現場群眾、消防人員一起先後救出兩名被困工人，而他自己卻掉入下水道井內，被污水淹沒。救援人員將蔡文救上來，送醫搶救，但蔡文最終不幸離世。

澎湃新聞報導，蔡文的離去讓同事們無比心痛，一位同事說，「污水井下救援屬於有限空間作業，作為工程師的他，對其中的危險完全知情，然而他還是奮不顧身去救了。」

專程從雲南趕過來的被救工人家屬跪倒在蔡文父母面前：「是您兒子用他的命，換回了我們兩個家人的命。」目前，福州馬尾公安機關正在為蔡文申報見義勇為。

福州市第一醫院急症住院部裡，兩名被救人員正在休息，目前已脫離生命危險。(取材自澎...
福州市第一醫院急症住院部裡，兩名被救人員正在休息，目前已脫離生命危險。(取材自澎湃新聞)

據報導，躺在福州市第一醫院急診病房的獲救者李大邦已恢復意識，另外一位獲救者畢承磊由於胸腔中吸入太多污染物，仍處於半昏迷狀態。目前兩人都已經脫離生命危險。

李大邦回憶事發當天，他和畢承磊來到馬尾區羅星路閩漁新村小區門口的下水道井口處，李大邦說，兩人當天是到井口位置作驗收檢查。李大邦用鐵棍撬開井蓋後，一股巨大的惡臭味撲面而來，他說，一時間他手抖沒拿穩，鐵棍掉落到井內，他想伸手接住鐵棍，身子一往前也掉落到了污水井內。井內的污水、臭氣讓他窒息，很快就昏迷過去。

從地面往下望，可以看見井內爬梯和2米多高的水面。(取材自澎湃新聞)
從地面往下望，可以看見井內爬梯和2米多高的水面。(取材自澎湃新聞)

畢承磊順著污水井的爬梯往下，嘗試救援。多位目擊者稱，一會兒，井裡傳來求救聲，引來不少群眾圍觀呼救。

晚上8時20分左右，騎著電動車正要去接女兒的蔡文路過，聽到呼救後就停下車子，毫不猶豫來到污水井蓋口，並下井救援。正在小區散步的蔡文父親蔡傳福看到小區門口聚集大批群眾，也走過來看看是什麼情況，當蔡文將第一個被救的李大邦從污水井拉上來時，他才知道是自己兒子在救人。

蔡傳福說，救完第一個人時，兒子手臂已經有淤青。「你要注意點。」蔡傳福當時擔心地對蔡文說道。蔡文將手機交給父親，說：「沒關係，救人呢。」喘了幾口氣，他轉身又進入井內。

73歲的蔡傳福沒有想到，這是兒子留下的最後一句話。

報導指出，畢承磊被救上來後，周圍群眾本想拉蔡文上來，結果看不到人了。蔡傳福著急大喊：「還有一個啊，我孩子還在下面！」此時的蔡文已掉落污水中，消防救援人員再次下井，將蔡文救上地面，但他已經昏迷不醒。

現場視頻顯示，在一輛消防車旁，蔡傳福彎著腰、低著頭，抱著蔡文的頭，一邊痛哭一邊試圖吸出他灌滿五官的污染物。蔡文被送往醫院，搶救無效不幸離世。

馬尾區新港社區和馬尾區羅星派出所相關負責人證實，由於蔡文見義勇為，先後救下兩人後身亡，目前政府和公安機關正在為其申報見義勇為及相關榮譽認定。

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