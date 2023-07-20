養虎紋蛙還是牛蛙？鎮政府看蝌蚪分辨 她賠慘了

兩種蛙類的比較。（視頻截圖）

「我明明養的是虎紋蛙，鎮政府卻說是牛蛙，不讓我養了」福建漳平一養蛙農對著媒體喊冤，他們養殖的是虎紋蛙，但當地政府卻認為是禁養牛蛙，在6月時消殺了93萬尾蛙苗，令他們損失慘重。而後，鎮政府被發現鑑定機構沒有相關資質。水產部門說明，蛙苗要長出四肢才能清楚比對是不是牛蛙。

中國三農報導，在福建漳平蘆芝鎮的蛙農陳美香2月買了93萬尾黑斑蛙和虎紋蛙的蛙苗，然而，在蛙苗還在蝌蚪階段，當地政府便認定這是禁養的牛蛙，要求她盡快理掉。

根據資料顯示，由於牛蛙會破壞生態環境，所以被多地禁止養殖，而村民購買的黑斑蛙和虎紋蛙是被允許的。

按專家的說法，在蝌蚪階段根本不可能分辨出是什麼蛙，當地政府當時是如何判斷？蘆芝鎮鎮長的說法是，有技術人員說這個有可能是牛蛙。

牛蛙。（視頻截圖）

鎮政府調查的過程中出現疏失，取樣時虎紋蛙明明還沒有長出腳，但是在送檢的樣品中卻疑似出現長出腳的蛙。而且，本該一式三份分別保留的樣品，卻只有送給鑑定機構的一份。

調查後發現，鎮政府委託的鑑定機構，竟然沒有相關的鑑定資質。這個沒有資質的鑑定機構，鑑定的結果是牛蛙。當地政府也是用這份報告，作為執法的依據，消殺了蛙農的虎紋蛙。

蛙農的蛙苗被消殺。(視頻截圖)

由於當時蛙苗還是蝌蚪狀態，蛙農請求再給半個月時間，等蛙長出腳後再搬遷，鎮政府鑑定結果在6月16日出爐，6月21號就執行消殺。導致蛙農損失32萬餘元(約4萬美元)。

雖然過程中，蛙農也出示鑑定結果自清不是養殖牛蛙，但該鑑定機構同樣沒有相關資質。

蘆芝鎮鎮長賴尚京回應，「如果你們覺得有錯，這個東西就這樣，事情已經發生了，我們積極面對」。