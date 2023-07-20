中國辣妹「暴走」東京街頭 爆粗口還踹警察 日網友暴怒

一群女子在新宿街頭大發雷霆，並對警員出言挑釁，「你們在幹什麼？幹什麼？」，甚至拳打腳踢等。（視頻截圖）

日本 網友近日瘋傳一段影片，一群中國女子在東京街頭暴走、踢警察並大罵三字經，引起日本網友的憤怒和議論。影片顯示，一群衣著性感的女子在東京新宿街頭與日本警察發生衝突，她們對警察動粗、踢踹，並試圖搶奪拍攝者的手機，現場還有女子用中文大喊「X你媽」。日本網友質疑警方為何不依妨礙公務罪逮捕，甚至罵日本警察沒用。也有日本網友指出，他發現中國人習慣「大聲就贏」，常用大聲表示自己的「理直氣壯」。

綜合媒體報導，影片顯示，該群女子當天對正在處理現場的警員進行言語挑釁、拳打腳踢。女子們用日語對警方說：「你們在幹什麼？幹什麼？」警方則一邊抵抗一邊說：「住手，不要激動。」儘管警員試圖制止她們。然而，她們不遵守警員的要求，還愈來愈激動。儘管她們當時在現場說日文，但許多日本網友皆認為她們都是中國人。

據報導，一名拍攝者聲稱，他在拍攝期間一度被這群女子高喊是「癡漢」，隨後朝他的方向衝過來，對他施暴並拍打攝影機，還大罵：「你在幹什麼？混帳！」

截至目前，日本警方尚未通報整起事件。對於這群女子的身分以及與警方發生衝突的原因仍不明確。

網傳真相「阻癡漢撿屍」

一名中國網友聲稱，這群女子實際上是爲了幫助將被酒醉男子猥褻「撿屍」的一名日本女子。但酒醉男子挨罵後不服氣，報警稱自己被打，日本警員到場一直在幫男方說話，女子們最後才情緒爆發，因此發生了爭執。然而，這一說法尚未得到證實。

一群女子在新宿街頭大發雷霆，並對警員出言挑釁，「你們在幹什麼？幹什麼？」，甚至拳打腳踢等。（視頻截圖）

一群女子在新宿街頭大發雷霆，並對警員出言挑釁。（視頻截圖）