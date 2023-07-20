最慘銀行副行長…月薪不到1000 兼職被炒 打官司還敗訴

遼寧省建平農商銀行一名支行副行長因薪資被苛扣又丟工作，憤而告上法院討薪。（取材自科技金融在線）

中國經濟衰退，被視為「金飯碗」的銀行業薪資也大幅下降。遼寧省建平農商銀行一名支行副行長去年中因部分薪資被苛扣，每月實領薪資只有人民幣幾百元，被迫兼差餬口後卻被銀行解雇，憤而告上法院討薪卻又敗訴，悲慘遭遇甚至被封為史上最衰副行長。

綜合中國媒體報導及網路消息，這名王姓支行副行長（相當於支行副經理）在2012年11月進入建平農村商業銀行任職，在2021年6月升任支行副行長。

王姓副行長向法院指控，建平農商銀行以他的職務發生變動（擔任副行長）為由，自2021年6月起將他薪水中的績效薪酬採部分延期支付，要到2022年底才能兌付，延期長達1年半。

王姓副行長表示，由於薪資被銀行方面作如此苛扣，導致自己每月實際領到的薪資只有人民幣幾百元，根本無法餬口。在這一情況下，他只好在2022年4、5月間到正職外兼職打工，才能解決溫飽。

然而，銀行方面在得知王姓副行長兼職打工後，卻以他「未履行請假手續曠工超過15天」為由，在同年7月15日將他解職。同時，行方先前延期支付的人民幣3萬6092.36元(約5028美元)績效薪酬，也沒有補發給王姓副行長。

根據報導，對銀行解雇深表不滿的王姓副行長，先是向遼寧省建平縣勞動人事爭議仲裁委員會申請勞動仲裁，卻被裁決駁回。在不服裁決下，王姓副行長將全案告上法院，要求行方支付被延期的工資，並承擔訴訟費用。

然而，承審的建平縣人民法院今年7月一審以他「擅離崗位」為由，判決他敗訴。這項判決書日前被中國裁判文書網依法公開上網，被部分中國媒體引用報導後，迅速引起民眾及金融界人員熱議。

不少中國網友對銀行副行長實領月薪竟然不到1000元大感訝異，驚呼「曾幾何時呀」、「銀行也卷成這樣了嗎」、「領的還不如銀行外頭的環衛工」、「銀行都這樣了，其他行業可想而知」。也有人指責「銀行太黑心了吧」、「銀行怎麼對待職工，就會怎麼對待存戶」。

有銀行從業人員及離職員工表示，績效薪酬延遲支付，其實是中國銀業慣有作法，原本用意是針對涉及風險管控的中高階主管作出警示，在業務不曝險後才補發。然而員工私下普遍認為，這種作法其實是變相的苛扣薪資。

還有銀行員工指出，銀行應對薪資被延後發放補償利息，但實際上中國沒有哪家銀行會這樣做。至於副行長薪資實拿不到1000元，這種待遇實在太離譜，但行方早就拿出勞動合約吃定員工，走法律途徑是告不贏的。