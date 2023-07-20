我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

最慘銀行副行長…月薪不到1000 兼職被炒 打官司還敗訴

中國新聞組／北京20日電
遼寧省建平農商銀行一名支行副行長因薪資被苛扣又丟工作，憤而告上法院討薪。（取材自科技金融在線）
遼寧省建平農商銀行一名支行副行長因薪資被苛扣又丟工作，憤而告上法院討薪。（取材自科技金融在線）

中國經濟衰退，被視為「金飯碗」的銀行業薪資也大幅下降。遼寧省建平農商銀行一名支行副行長去年中因部分薪資被苛扣，每月實領薪資只有人民幣幾百元，被迫兼差餬口後卻被銀行解雇，憤而告上法院討薪卻又敗訴，悲慘遭遇甚至被封為史上最衰副行長。

綜合中國媒體報導及網路消息，這名王姓支行副行長（相當於支行副經理）在2012年11月進入建平農村商業銀行任職，在2021年6月升任支行副行長。

王姓副行長向法院指控，建平農商銀行以他的職務發生變動（擔任副行長）為由，自2021年6月起將他薪水中的績效薪酬採部分延期支付，要到2022年底才能兌付，延期長達1年半。

王姓副行長表示，由於薪資被銀行方面作如此苛扣，導致自己每月實際領到的薪資只有人民幣幾百元，根本無法餬口。在這一情況下，他只好在2022年4、5月間到正職外兼職打工，才能解決溫飽。

然而，銀行方面在得知王姓副行長兼職打工後，卻以他「未履行請假手續曠工超過15天」為由，在同年7月15日將他解職。同時，行方先前延期支付的人民幣3萬6092.36元(約5028美元)績效薪酬，也沒有補發給王姓副行長。

根據報導，對銀行解雇深表不滿的王姓副行長，先是向遼寧省建平縣勞動人事爭議仲裁委員會申請勞動仲裁，卻被裁決駁回。在不服裁決下，王姓副行長將全案告上法院，要求行方支付被延期的工資，並承擔訴訟費用。

然而，承審的建平縣人民法院今年7月一審以他「擅離崗位」為由，判決他敗訴。這項判決書日前被中國裁判文書網依法公開上網，被部分中國媒體引用報導後，迅速引起民眾及金融界人員熱議。

不少中國網友對銀行副行長實領月薪竟然不到1000元大感訝異，驚呼「曾幾何時呀」、「銀行也卷成這樣了嗎」、「領的還不如銀行外頭的環衛工」、「銀行都這樣了，其他行業可想而知」。也有人指責「銀行太黑心了吧」、「銀行怎麼對待職工，就會怎麼對待存戶」。

有銀行從業人員及離職員工表示，績效薪酬延遲支付，其實是中國銀業慣有作法，原本用意是針對涉及風險管控的中高階主管作出警示，在業務不曝險後才補發。然而員工私下普遍認為，這種作法其實是變相的苛扣薪資。

還有銀行員工指出，銀行應對薪資被延後發放補償利息，但實際上中國沒有哪家銀行會這樣做。至於副行長薪資實拿不到1000元，這種待遇實在太離譜，但行方早就拿出勞動合約吃定員工，走法律途徑是告不贏的。

上一則

中太陽能企業高管滯德被調查近月 繳納罰款後終回國

下一則

在淘寶買到自己的盜版書 作者「扣住證據」拿不回退款

延伸閱讀

台17歲學生打工被當逃逸外勞 便衣警「圍捕」見血惹議

台17歲學生打工被當逃逸外勞 便衣警「圍捕」見血惹議
150萬留學回國薪5000 南京學者：回報率太低

150萬留學回國薪5000 南京學者：回報率太低
律師：非法打工同享勞工權益 仍要申請許可並繳稅

律師：非法打工同享勞工權益 仍要申請許可並繳稅
好日子沒了 疫情消退 卡車司機月薪2萬剩3千

好日子沒了 疫情消退 卡車司機月薪2萬剩3千

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因