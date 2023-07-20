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遊越南巴士側翻4死8傷 中旅客玻璃窗裂口逃生

中國新聞組／北京20日電
中國駐胡志明市總領事館證實，一輛載有21名中國遊客的旅遊巴士周二在越南中部慶和省翻車，造成四名中國公民死亡。 （新華社）
中國駐胡志明市總領事館證實，一輛載有21名中國遊客的旅遊巴士周二在越南中部慶和省翻車，造成四名中國公民死亡。 （新華社）

中國駐越南胡志明市總領事館18日發布通報，當天一輛載有21名中國遊客的旅遊巴士，在越南慶和省發生側翻事故，已造成4人死亡、8人重傷，目前重傷人員轉運至越南慶和省綜合醫院醫院搶救，輕傷者到就近醫院治療。

通報指出，接獲訊息後，中國領事館立即啟動公民領事保護應急響應機制，協調慶和省外事及公安等部門，並聯繫就近中資企業人員前往事發地及醫院，同時安排人員飛赴慶和省協調救援、救治。

另據潮新聞報導，目擊者表示，「當時大巴車並未與其他車輛發生碰撞，但可以看出車速很快。翻車後，大巴車繼續向前滑行了一段路，最終撞上路邊護欄」。他說，由於大巴車側翻，擋風玻璃與車身間的裂口，成了乘客們的唯一逃生通道。

目擊者描述，現場、汽車周圍瀰漫著燒焦的味道，路面上滿是油跡；「我趕緊下車趕到側翻大巴邊上，幫忙整理護照，因為傷者去醫院要用」，「事故現場有許多當地民眾參與救援，受輕傷的旅客被他們用私家車送去醫院，而受傷嚴重的旅客在原地等待救護車」、「目前受傷的旅客都送到了醫院，安置都挺好的」。

另一名遊客表示，國道路況比較差，大巴車也偏陳舊，「常說山路十八彎，我覺得這段路有一百八十個彎。從安全角度考慮，建議直接乘飛機前往芽莊遊玩」。

中國駐越南胡志明市總領事館發布旅遊巴士側翻事故的通告。（取自該領事館公眾號）
中國駐越南胡志明市總領事館發布旅遊巴士側翻事故的通告。（取自該領事館公眾號）
中國駐胡志明市總領事館證實，一輛載有21名中國遊客的旅遊巴士周二在越南中部慶和省...
中國駐胡志明市總領事館證實，一輛載有21名中國遊客的旅遊巴士周二在越南中部慶和省翻車，造成四名中國公民死亡。傷者在越南中部慶和省的一家醫院接受治療。 （新華社）

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