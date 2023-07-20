涉案逾5萬人、流水金額4000億 中國破「虛擬貨幣第一案」

據湖北省荊門市沙洋縣公安局方面消息，涉案金額達4000億元（人民幣，下同）、涉案逾5萬人的中國「虛擬貨幣 第一案」，歷時兩年被荊門警方偵破。目前，跨境網路賭博案邱姓主犯等人已被依法送審。

香港 文匯報報導，2021年7月28日，荊門市沙洋縣紀山鎮派出所接到報案，據稱其在下載一款名為「×××棋牌遊戲」的軟件後很快贏到一筆錢，但一段時間過後，賭注越下越大，贏錢的機率卻越來越小，最終輸掉十萬餘元。

當地警方初步查明，該宗網路賭博案涉案流水金額達4000億元，涉案人員逾5萬人，服務器架設在境外，資金洗錢方式則用最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨幹也可能在境外。

據報導，當地警方為此組成「728」專案組，但警方發現，此案偵辦困難，網路賭博打著棋牌遊戲的幌子，又將服務器架設在境外，參賭涉案人員數以萬計，犯罪團夥骨幹境外坐鎮指揮，境內發展數以百計的下線代理，線上遊戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平台沉澱、虛擬貨幣洗白，涉賭資金喬裝、反覆流轉溯源難。

2021年12月至2022年4月，專案組民警赴多地展開抓捕行動，陸續摧毀14個相關團夥，抓獲嫌疑人130餘人，扣押涉案電腦和手機300餘部、涉案手機卡、銀行卡200張、點鈔機和POS機18台。

2022年10月，此案經法院判決，成為中國首例經法院判決沒收的「虛擬貨幣第一案」。12月，三名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲並遣返 回國。2023年6月，主犯邱某等人被依法送審，案件終告偵破。