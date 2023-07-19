兒童服裝低胸、露背… 中國「奶辣風」惹議 驚動官媒

某電商平台上的「女童露背」裙。（取材自央視網官方澎湃號）

北京 某書法班日前迎來今年暑期第一批學生，他們大多6歲至8歲，其中一名小女生「黑絲襪、露背裝，前面胸口還半露著……」的穿著引起老師注意，老師打電話給家長，希望能幫孩子換套服裝，但家長不以為然。近年來，一些以成熟風作為賣點的童裝走俏市場。露背裙、露肩裝、露臍裝，這些對成年人來說也屬「性感風」的款式被做成童裝，出現在兒童服裝市場上。

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上游新聞報導，女童服裝成人化、性感化的現象由來已久，如今有電商平台和社交平台推波助瀾，這股「性感風」似乎颳得更甚，還炮製出一些新名詞，比如「奶辣風」。年紀偏小的孩子穿著成熟性感，有種辣妹的感覺，但又奶氣十足。然而，「奶辣風」的童裝真的適合孩子嗎？

「重磅小心機露背連衣裙，2023 新款」單看這些文字，正瀏覽商品的河南 省南陽市的年輕媽媽趙女士並沒感到不妥，但當仔細看商品詳情時才發現，這原來是一款 「兒童日常黑裙子」，「難道是我太敏感了嗎，但是三、五歲小孩的衣服為什麼要露背？」趙女士說，第一眼看到女童露背裝，真的讓人很不舒服。

法治日報報導，除了服裝暴露，奶辣風兒童的拍照姿勢也惹人關注。網上一張奶辣風女童的照片火了，緊身裙、低胸裝、高跟鞋……如果只是這樣，還能被解釋為可愛搞怪，但在公共場合擺的姿勢，不是彎腰撅屁股，就是各種秀身材曲線——性感的姿勢加上童真的臉龐，看上去極為不搭。評論區裡也出現不少反對的聲音：「這身穿搭不適合小孩子」。

在社交平台上，愈來愈多家長給孩子打扮的奶辣風筆記分享。「被迫成熟 」的孩子出現在地鐵 、大街上：露胸掐腰還不夠，還得配上小皮包珍珠項鏈走秀；1：1 復刻成人辣裝，擺拍姿勢同樣完美復刻；還有些腳指頭塗上鮮艷紅色指甲油，孩子儼然成了吸引流量手段。

曾組織過多次女生穿搭活動的北京瀛和律師事務所合伙人倪娜律師，對近年流行的奶辣風也頗關注；她說，「面對日漸成人化的童裝，孩子審美觀正在潛移默化地被影響著，這種導向其實會誘發孩子心理早熟，不利於孩子身心健康成長」。

北京匯祥律師事務所刑事法律專業委員會主任王亞偉認為，如果打著穿衣自由的旗號，以奶辣風的形式在網路上傳播幼態軟色情的畸形審美價值觀，可能是性化兒童的危險信號。王亞偉說，經兒童法定監護人同意後，網店可以使用兒童照片廣告宣傳，但內容也不能違背公序良俗。社交平台、網購平台以及商家在經營、管理的過程中，要考慮到自己的經營、銷售、管理行為對於未成年人的權益是否有所侵害。