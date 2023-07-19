霸凌？陝西男孩撿鞋溺斃 「同伴的舉動」激起網友公憤

事故現場。（視頻截圖）

陝西咸陽日前發生一起溺水悲劇，年僅12歲的男孩因為撿鞋不幸墜河，遺體隔日才被打撈上岸。據救援隊隊長透露，該男孩墜河可能是因同伴多次將其鞋子丟入河中，導致他撿鞋時發生慘劇。此話一出引起網友激憤，認為應該調查男孩生前是否曾遭霸凌 。

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據大象新聞報導，這起溺水意外發生在15日，12歲男孩因撿鞋子不幸墜河溺斃；西安眾誠藍天救援隊隊長百合表示，死者當天和另外7名同學在河邊遊玩，同學可能是把他的鞋子多次扔到水裡讓他去撿，才發生這樣的悲劇。

中國新聞周刊報導，遺體被發現的地點在男孩落水處下游約3公里的地方，直到16日下午6時半，救援隊員們才將他的遺體打撈上岸。

百合表示，打撈工作結束時，仍有許多家長帶著孩子繼續在河邊玩耍。他呼籲家長能在假期期間加強對孩子的監管，提高對潛在風險的意識，重視戶外活動的安全。

香港 01報導，雖然男孩為墜河溺亡，但網民認為「鞋子被多次丟入河中」已是同伴們的霸凌行為，要求相關部門介入調查。

消息曝光後在網路上掀起議論，網友呼籲「應該相關部門介入判斷是否發生霸凌」、「那麼請追究那些人的責任，玩笑不是這樣開的」，有人則是批評「現在的小孩，玩起來沒有底線，缺乏教養，教育 的悲哀」、「這就是校園欺凌！另外7個同伴，一定要去告他們！他們就是殺人兇手！」、「把鞋子扔進河裡，這就是欺負這個孩子，可憐的孩子啊！那幾個同學餘生能安心嗎」。