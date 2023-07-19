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雞啼太吵被投訴 寧夏一幼兒園公雞被宰了

中國新聞組／北京19日電
圖為示意圖。（圖片來源／ingimage）
圖為示意圖。（圖片來源／ingimage）

寧夏銀川市一家幼兒園為了讓孩童學習、觀察動物，養了羊、兔子、鴿子等動物；最近該幼兒園又養了公雞，沒想到公雞不斷打鳴，嚴重影響周邊住戶休息遭投訴。寧夏銀川市金鳳區官方近日回覆稱，情況屬實，公雞已宰殺，教育部門文件規定幼兒園要有飼養區，現場執法要求今後不允許飼養叫聲較大的動物。

澎湃新聞報導，銀川市一網民在人民網「領導留言板」投訴，稱金鳳區一間幼兒園飼養動物，由於正值夏天，動物味道很大，附近住宅一直能聞到味道。更表示幼兒園先前已經飼養過羊、兔子、鴿子等，「現在又拉來幾隻公雞，每天沒日沒夜地打鳴，嚴重影響旁邊住宅樓業主正常休息，希望有關部門能解決此事，而不是說一次執法不到半個月又繼續飼養了。」

據報導，金鳳區黃河東路街道辦事處收到市民投訴後，前往幼兒園了解狀況。社區工作人員和綜合執法局工作人員實地勘察後發現，當天飼養區一米內可以聞到輕微的味道，一米外基本沒有味道。幼兒園飼養有鴿子、兔子、鴨子、羊四類動物，飼養的公雞已於2023年6月28日宰殺。

綜合執法局要求幼兒園，今後不允許飼養叫聲較大的動物。幼兒園對動物區衛生要嚴格要求，保持飼養區域乾淨整潔，對動物糞便及時清理，確保無異味。對動物糞便清理到距離居民區遠一點的位置，並及時處理。

教育部

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