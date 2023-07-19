廣州職校食堂吃到避孕套? 校方：鴨子眼球膜

中國某學生在廣州職校食堂疑似吃到類似避孕套的膠質異狀物，但校方稱是鴨子眼球膜。(取材自光明網)

又傳食安問題？有學生在廣州增城華世外語藝術職業學校食堂用餐吃出膠質異物，懷疑是避孕套。校方人員回應是鴨子眼球膜，但外界不滿校方的回應，引發熱議。但廣東公安部門將爭議異物送廣州市食品檢驗所和廣州市質量監督檢測 研究院檢測，結果排除橡膠製品和一次性手套可能，高度可能為鴨眼球鞏膜結構。

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極目新聞報導指出，該名同學是他校學生，幾天前，他校租用廣州市華世外語藝術職業學校的場地，進行為期18天培訓。培訓的第六天，有同學在食堂用餐時發現飯菜裡有膠製異物，大家懷疑是避孕套向媒體投訴。但接洽校方時，校方回應，經初步調查，該異物是鴨子的眼球膜。

對於校方反應，該名同學表示不滿，一方面是膠製異物與鴨子眼球膜有較大區別；另一方面，學校給予的解釋，並沒有第三方的檢測報告作為支撐。

另據光明網報導，校方發出的回覆函顯示：已問責全體廚房員工並扣錢處罰，涉事廚師開除處理。同時將成立專門的小組內部調查，包括追蹤原材料供應鏈 、排查可能的操作失誤和檢查食堂流程。

此前，江西高校在6月發生「鼠頭鴨脖」事件：學生在食堂飯菜中吃出老鼠頭，官方通報卻是確認異物為鴨脖，甚至給學生本人施壓，讓其承認異物為鴨脖。