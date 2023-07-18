吉林男賣房籌20萬借政府要不回 財政局：真沒錢

市民亮出的借據上，蓋有企業和政府的兩個章。(取材自央廣網)

吉林省遼源市有市民5年前響應政府號召，支持政府經濟，他賣掉房子，籌得20萬元(人民幣，下同，約2.8萬美元)借給遼源市西安區財政局，不料還款到期卻一分錢都拿不回來，討要多年無果。遼源市西安區財政局稱，每天都有人找過來，但沒有辦法，真沒錢。

央廣網報導，市民劉強走投無路下，近日向媒體投訴，他亮出借據說，當初借款時西安區財政局稱利率 是10%，還款以一年為期，滿一年還本付息。如果借款人不支取本金，由區財政局支付利息，本金可逐年滾動續存。自己看利率高就賣掉自己的房子把錢借給了區財政局。他哀嘆道：「我本想多掙點錢，哪想連本金都要不回來。」

詢問遼源市西安區財政局，一名工作人員稱，每天都有人找過來，但沒有辦法，真沒錢。

劉強的遭遇並不是個別現象。據報導，遼源市另一王姓市民2017年11月17日也響應政府財政局的號召借了一筆款項給企業，但到還款期企業卻違約不還。為此王男多次找政府討要借款，但政府表示「無力代償」，至今一直未履行還款義務。

遼源市市民李勇也在早幾年借款給西安區財政局。他稱，2020年因親人生病，他多次到區財政局想要回借款，但財政局說錢是企業借的，應該去找企業要錢。「我也找過企業，但對方表示，他們只跟西安區政府對話」。

李勇提供的借據，正面加蓋遼源市卓遠建材公司財務專用章和遼源市西安區財政局財務專用章。卓遠公司註冊資本為4500萬元，是遼源市金都建築公司大股東，持股50.20%。

據報導，2010年，卓遠公司曾是遼源市市級大學生就業 見習基地；金都建築公司曾被評為「東北區最佳誠信企業」。