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「妳兒子很帥？」懷疑兒被偷拍 她把重慶女打到頭破血流

中國新聞組╱北京18日電
重慶一名女子日前搭乘地鐵時，拿起手機拍攝車廂號碼，沒想到被一名男子的母親懷疑是在用手機拍她兒子，雙方發生爭執。(影片截圖)
重慶一名女子日前搭乘地鐵時，拿起手機拍攝車廂號碼，沒想到被一名男子的母親懷疑是在用手機拍她兒子，雙方發生爭執。(影片截圖)

重慶一名女子日前搭乘地鐵時，拿起手機拍攝車廂號碼，沒想到被一名男子的母親懷疑是在用手機拍她兒子，雙方發生爭執，這名母親竟用水壺將女子的頭砸出血；目前，警方已立案，正進一步調查處理中。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，21歲甘某日前在軌道交通6號線西南大學開往北碚區間列車上，想拍攝車廂號發給朋友，沒想到被同車廂49歲乘客熊某認為甘在拍攝她身旁23歲的兒子，甘女解釋是在拍車廂站牌，熊某不信，還檢查女孩的手機。爭吵中甘女說到，「妳兒子很帥嗎？我拍他幹什麼？」可能是這句話激怒熊某，雙方開始言語和肢體衝突，熊某甚至拿水瓶砸了甘女頭部，打到頭破血流，半邊臉血跡斑斑。男生擋在母親身前安撫甘女，遞紙巾幫助止血。

接報警後，民警迅速趕到現場，將甘女送醫檢查。目前，警方已立案，正進一步調查處理中。

據報導，現場目擊者羅先生把過程拍下來放上網，他表示，甘女親友聯繫到他解釋，甘女當時是在和朋友確認途中拍攝站牌，照片拍到男孩的手部。甘女母親說，目前孩子還在醫院治療，接下來可能會走司法程序，希望羅先生作為目擊證人。

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