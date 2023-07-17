3年49次舉報「拍黃瓜」 職業打假父子 盯上「人民幣花束」被打臉

湖南一對父子在花店購買9999元「人民幣花束」，隔天投訴至人民銀行要求處罰花店負責人。圖為示意圖。（取材自澎湃新聞）

湖南一對父子要求花店製作9999元「人民幣花束」，購買後隔天卻投訴稱製作人民幣花束違法，要求處罰花店，人行了解後做出「首違免罰」裁定。據了解，這對父子曾在當地49次舉報餐企無證賣「拍黃瓜」並索高額賠償，是餐企口中的職業打假人，這次找上花店想如法泡製卻「碰壁」，人行做法獲網友點讚。

據株洲日報視頻報導，這對父子年5月曾到銀行諮詢「人民幣花束」是否違法，得到肯定答覆後表示去取證。可見，其後續購買購買9999元「人民幣花束」、投訴行為都在計畫之內，係策劃之後的「有備而來」。目前，花店已下架相關產品。

銀行表示，「人民幣花束」涉嫌違法。但「初次違法且危害後果輕微並及時改正的，可以不予行政處罰」。這顯然是對近年多次產生巨大爭議的「拍黃瓜」事件，作出的積極回應。

據封面新聞此前報導，這對「打假父子」曾49次舉報餐企無證賣「拍黃瓜」， 索要高額賠償；劉先生在湖南株洲經營著小餐館做當地的家常菜。他說，2023年4月份，這對父子進店主動要求商家做一道「拍黃瓜」，可他家菜單上沒有這道菜，兩男子就建議「把黃瓜拍碎，加點兒辣椒和醋就好了。」沒過幾天劉先生的店就被人舉報，當地市場監管部門說他在沒有取得冷食類食品製售許可證的情況下，銷售「拍黃瓜」屬於超範圍經營，市場監管部門要對其進行處罰。

「明明就是他們點的拍黃瓜，為什麼說是我們在銷售？」劉先生覺得自己被釣魚 了。後來發現，這兩名男子曾多次以同樣的理由，從2020年至今就舉報了49次，通過頻繁舉報要求餐企高額賠償。

在株洲經營火鍋店的魏先生就曾被晏姓父子舉報過。「當時他們進店點了300多元的餐，其中就有拍黃瓜。」魏先生說，這對父子提出按照當天消費的總金額索要十倍賠償，「3000多元，這不是獅子大開口嗎？」晏姓父子說如果不私了就去向市場監管局舉報，魏先生無奈先是停止銷售「拍黃瓜」。

湖南省株洲市餐飲行業協會會長朱軍說，市優化營商環境事務中心也曾開會探討，企業和商家要求制止這種「惡意舉報」行為。會議的餐飲企業代表簽署了一份聯名協議，拒絕和晏姓父子「私了」。當地市場監管部門後來作出要求，市場監督部門要藉鑑探索「首違免罰」的監管服務具體措施。