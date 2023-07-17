約了但沒做 河南男大生仍算嫖娼 遭拘行致延畢

河南一名大學生出於好奇約嫖，沒發生性關係仍遭行政拘留。圖為示意圖。(取材自中國青年網資料照)

河南 一名大學生出於好奇約嫖，拒絕發生性關係後，仍被公安機關行政拘留，理由是「嫖娼」；大學生不服提行政覆議，仍維持原判。他說因為這個拘留，導致他延遲一年才畢業。

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瀟湘晨報報導，翟姓男大生說2022年11月16日在陌陌上認識一名女子，曾出於好奇，與一名從事性工作的女子約見面，見面後他意識到這件事是不對的，便以沒看上她為由，拒絕發生關係。翟男說，他給了對方100元作為路費，讓其離開了。

2023年2月12日，翟男接到派出所電話，稱他涉嫌嫖娼，被行政拘留5日；他不認可自己的行為屬於「嫖娼」，提起行政覆議，南召縣政府仍是維持原決定：「我大四了，因為這個拘留，學校對我作出處罰，延遲一年才畢業」。

南召縣政府覆議書指出，申請人承認通過招嫖小紙片聯繫王某某，談好價格為400元後，約定了交易地點。到交易地點見面後因嫌女方與照片上不一樣，未發生兩性關係，給了女方100元打發其走人。認為申請人構成賣淫嫖娼，處以5日以下拘留或500元以下罰款。

翟男強調，「不是透過招嫖卡片和她聯繫，我們是在網上認識的」。

湖南金州律師事務所合夥人易旭表示，根據《公安機關對部分違反治安管理行為實施處罰的裁量指導意見》規定，只要談好價格，不論是否發生性關係，都算賣淫嫖娼行為。