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約了但沒做 河南男大生仍算嫖娼 遭拘行致延畢

中國新聞組╱北京17日電
河南一名大學生出於好奇約嫖，沒發生性關係仍遭行政拘留。圖為示意圖。(取材自中國青年網資料照)
河南一名大學生出於好奇約嫖，沒發生性關係仍遭行政拘留。圖為示意圖。(取材自中國青年網資料照)

河南一名大學生出於好奇約嫖，拒絕發生性關係後，仍被公安機關行政拘留，理由是「嫖娼」；大學生不服提行政覆議，仍維持原判。他說因為這個拘留，導致他延遲一年才畢業。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，翟姓男大生說2022年11月16日在陌陌上認識一名女子，曾出於好奇，與一名從事性工作的女子約見面，見面後他意識到這件事是不對的，便以沒看上她為由，拒絕發生關係。翟男說，他給了對方100元作為路費，讓其離開了。

2023年2月12日，翟男接到派出所電話，稱他涉嫌嫖娼，被行政拘留5日；他不認可自己的行為屬於「嫖娼」，提起行政覆議，南召縣政府仍是維持原決定：「我大四了，因為這個拘留，學校對我作出處罰，延遲一年才畢業」。

南召縣政府覆議書指出，申請人承認通過招嫖小紙片聯繫王某某，談好價格為400元後，約定了交易地點。到交易地點見面後因嫌女方與照片上不一樣，未發生兩性關係，給了女方100元打發其走人。認為申請人構成賣淫嫖娼，處以5日以下拘留或500元以下罰款。

翟男強調，「不是透過招嫖卡片和她聯繫，我們是在網上認識的」。

湖南金州律師事務所合夥人易旭表示，根據《公安機關對部分違反治安管理行為實施處罰的裁量指導意見》規定，只要談好價格，不論是否發生性關係，都算賣淫嫖娼行為。

律師說，沒有發生性關係屬情節較輕，有兩種情況，即主觀不願意發生和客觀不能發生。如果是客觀原因，還是按照賣淫嫖娼處理，只不過從輕處罰；若是主觀原因，行為依舊是嫖娼的違法行為，只是情節特別輕微，一般不予處罰。

南召縣人民政府作出決定維持被申請人南召縣公安局作出的行政處罰決定書。(取材自觀察...
南召縣人民政府作出決定維持被申請人南召縣公安局作出的行政處罰決定書。(取材自觀察者網)

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