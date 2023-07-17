「妳老公出門了嗎…穿絲襪等我」湖南省辦微信群現偷情信息

微信聊天截圖。（取材自南國早報）

一個名為「湖南省直單位資產系統技術支持群」微信 群聊天截圖近日在網上熱傳。圖中，一名「省政府辦公廳」人員連發三條不雅信息：「你老公出門了嗎」、「等下我去你家」、「穿絲襪等我」。不少網友猜測這是「偷情發錯群」。建群人稱是病毒入侵造成，昨天涉事人又稱是其「微信被盜」。網友調侃「鬼也不信」。目前，當事人已報警，紀檢部門已介入調查。

截圖顯示，在一個有304人的「湖南省直單位資產系統技術支持群」微信群裡，一名備註「省政府辦公廳」人員連發上述三條不雅信息後，一名備註「省審計廳趙某某」的人員「省政府辦公廳」說：「發錯地方了吧？」隨即引發網友熱議，不少人猜測是「偷情發錯群」。

南國早報報導，北京 久其軟件股份有限公司湖南分公司負責人徐先生表示，「湖南省直單位資產系統技術支持群」是該公司建立，該微信群因遭遇病毒入侵，從而導致群裡出現不雅信息。已向網信辦、公安部門報警調查中。

另據奔流新聞報導，截圖一出，引來網友議論。有人嘲諷，「這個病毒還挺人性化還喜歡絲襪」、「病毒也色色的呢」；也有人留言罵，「還怪起病毒來了，偷情的膽哪去了」、「病毒還分公母？公病毒在找母病毒？」、「應變能力不怎麼樣」。

備註「省政府辦公廳」的人員屬於哪個單位，報導指出，徐先生表示，公司與省政府辦公廳等單位有網路技術合作，微信群裡的人員都是網路技術服務人員，有的是公司請的，有的是合作單位請的，備註「省政府辦公廳」的人員是技術服務人員，不知道是他們從哪裡請來的人。

據報導，湖南省政府辦公廳值班工作人員稱對此不清楚。

極目新聞引述一位網路安全專家說，網路病毒的形式一般為超鏈接，鏈接到賭博網站、色情網站或詐騙 網站。製造病毒是有成本的，病毒製造者的目的一般是牟利，很少是為了純粹的惡作劇目的，在該事件中製造病毒只為發布幾條文字信息的可能性不大，在邏輯上講不通。還有一種可能性是有人為陷害他人而盜用他人信息冒名在群裡發布不雅信息，但這很容易查明真相。

就在專家說完這些話不久，事件在16日晚上又有新發展。據報導，湖南省人民政府辦公廳直屬機關紀委回應指出，接獲湖南省人民政府辦公廳下屬機關服務中心職工胡某某報告，稱是其微信號被人盜用才發出了這三則不雅信息。胡某某已報警，該廳紀檢部門也第一時間介入。

這又引來網友一陣群嘲：「之前不是說病毒嗎？」，「專家才剛說完病毒不可能，帳號被盜有可能，馬上就從善如流跟進說法了？」，「鬼也不信，乾脆說是夢遊發的信息唄」。

官媒環球時報前總編輯胡錫進也評論此事指出，此事件已在網上發酵，公安部門在這種情況下介入此事，認真調查並儘早給出權威結論已變得非常必要。