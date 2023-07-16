訃告稱「在執行重大任務途中」突亡 網疑解放軍專家「被暗殺」

馮暘赫的訃告稱其「在執行重大任務途中」去世，引起議論。(取材自推特)

中國著名指揮控制和人工智能 領域專家馮暘赫的訃告稱其「在執行重大任務途中」去世，在微博 引發揣測及熱議，相關話題超1.3億次閱讀，「陰謀論」四起。網傳馮暘赫車禍不是意外，死前仍護著「高超音速導彈重要資料」；也有網民稱是馮暘赫加班到凌晨坐滴滴回家追尾大貨車遇難，吐槽「荒唐，如此專家連專車都沒有，不用靠美國，一台滴滴就把中國科技打垮了」。

據訃告，馮暘赫是在本月1日去世，由於馮暘赫才38歲，是中國指揮控制和人工智能領域專家，官媒還在發出報導的第一時間就定調馮暘赫的離世是「因公犧牲」，而且事發還在北京 的凌晨，使得這項消息在中國網路上引發熱議，最多的是質疑馮暘赫的死亡不是意外，而是在科技戰下「被暗殺」，要求中國官方徹查車禍原因。

搜狐網報導，有知情人士透露，馮暘赫當時為執行一項重要保密任務加班到凌晨2時多，在坐滴滴車回家途中，滴滴車撞上貨車發生了重大車禍致其當場死亡。這項細節也引來網民猜測馮暘赫當時是在執行什麼重要任務，並吐槽「如此重要專家凌晨下班卻只能坐滴滴？國家沒保護嗎？」。

有自媒體稱，馮暘赫的犧牲，會對中國當前應對美國的軍事挑釁和軍事科技圍堵，造成了極其重大的甚至是不可估量的損失。無法排除是「有人對中國科學家下手」，而類似事件在俄羅斯、伊朗都發生過。

許多網民吐槽官方未加強國防安全領域人才的安全保護：「太痛心了，這樣的專家應該有專車接送、安保等待遇」，「真的好惋惜，國家棟樑執行重大任務還要自行打車。娛樂圈三四線明星出行保鏢、助手、經紀人一群人前擁後簇」，「這也太搞笑了，一個如此重要的上校，沒有專車？」，「我都覺得荒唐。那個點夜總會門口等領導的車多的是」。

到7月16日上午為止，微博「馮暘赫因公犧牲」相關話題瀏覽次數已超過1.3億次閱讀，並有數萬則討論。由於微博上相關揣測和傳聞的評論留言太多，部分相關評論區顯示由博主已過濾留言。