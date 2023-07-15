藉P2P非法吸金千億 小牛集團負責人被判無期

中國小牛集團涉非法吸金人民幣1026億元，實控人彭鐵被判無期。（取材自鳳凰網）

利用P2P網貸及私募理財產品向131萬人非法吸金達1026億元（人民幣，下同，約143億美元）的小牛集團，26人遭深圳市中級法院一審判刑，其中，實際控制人彭鐵被判無期徒刑。

中央社報導，中國P2P網路借貸平台2012年開始野蠻生長，最高峰達5000餘家，其後引爆金融風險，許多投資 民眾血本無歸，官方2017年開始對網貸業展開整頓清退。

小牛集團原本是深圳最大的P2P平台，2018年8月出現還款困難，引發眾多投資人上門討債。2020年5月宣布「良性退出」，但實際兌付率僅2.28%，隔年1月遭立案偵查，多名涉案人9月被起訴。

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深圳中院微信 公眾號通報，深圳中院14日對小牛資本管理集團有限公司（小牛集團）主要負責人彭鐵等26人非法集資案一審公開宣判。小牛集團法定代表人、實控人彭鐵因犯集資詐騙 罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。其他25名被告因參與集資犯罪，被判處有期徒刑2年至11年，並處罰金。

法院審理查明，2013年1月至2021年1月，彭鐵等人成立小牛集團以及「小牛投資」、「小牛新財富」、「小牛基金」等子公司後，以P2P網貸及私募理財產品形式向131萬人非法吸收公眾存款1026億元，其中126億元未償還。

法院指出，期間，彭鐵、彭鋼等6人明知集團資金缺口巨大、壞帳率畸高，仍繼續進行非法集資活動，且將所募資金主要用於還本付息及彭鐵個人支配使用，集資詐騙89.34億元。

法院認為，彭鐵等人的犯罪行為造成巨額財產損失，嚴重破壞了國家金融監管秩序，犯罪情節及後果特別嚴重。法院根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。

深圳中院稱，彭鐵等人歸案後，公安機關全力展開涉案資金、股票、股權、房產等資產追繳。目前已追繳到案的資產，將在判決生效後依法返還集資參與人。