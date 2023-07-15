我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

藉P2P非法吸金千億 小牛集團負責人被判無期

中國新聞組／北京15日電
中國小牛集團涉非法吸金人民幣1026億元，實控人彭鐵被判無期。（取材自鳳凰網）
中國小牛集團涉非法吸金人民幣1026億元，實控人彭鐵被判無期。（取材自鳳凰網）

利用P2P網貸及私募理財產品向131萬人非法吸金達1026億元（人民幣，下同，約143億美元）的小牛集團，26人遭深圳市中級法院一審判刑，其中，實際控制人彭鐵被判無期徒刑。

中央社報導，中國P2P網路借貸平台2012年開始野蠻生長，最高峰達5000餘家，其後引爆金融風險，許多投資民眾血本無歸，官方2017年開始對網貸業展開整頓清退。

小牛集團原本是深圳最大的P2P平台，2018年8月出現還款困難，引發眾多投資人上門討債。2020年5月宣布「良性退出」，但實際兌付率僅2.28%，隔年1月遭立案偵查，多名涉案人9月被起訴。

來源：YouTube

深圳中院微信公眾號通報，深圳中院14日對小牛資本管理集團有限公司（小牛集團）主要負責人彭鐵等26人非法集資案一審公開宣判。小牛集團法定代表人、實控人彭鐵因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。其他25名被告因參與集資犯罪，被判處有期徒刑2年至11年，並處罰金。

法院審理查明，2013年1月至2021年1月，彭鐵等人成立小牛集團以及「小牛投資」、「小牛新財富」、「小牛基金」等子公司後，以P2P網貸及私募理財產品形式向131萬人非法吸收公眾存款1026億元，其中126億元未償還。

法院指出，期間，彭鐵、彭鋼等6人明知集團資金缺口巨大、壞帳率畸高，仍繼續進行非法集資活動，且將所募資金主要用於還本付息及彭鐵個人支配使用，集資詐騙89.34億元。

法院認為，彭鐵等人的犯罪行為造成巨額財產損失，嚴重破壞了國家金融監管秩序，犯罪情節及後果特別嚴重。法院根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。

深圳中院稱，彭鐵等人歸案後，公安機關全力展開涉案資金、股票、股權、房產等資產追繳。目前已追繳到案的資產，將在判決生效後依法返還集資參與人。

投資 詐騙 微信

上一則

香港灣仔暴動案撤4人無罪 發還重審 9人離港獲撤訴

下一則

誰想去打仗？中對外戰爭風險升高 軍校招生遇冷

延伸閱讀

緩刑犯帶槍參加槍擊案紀念會還上膛10發子彈 被警逮捕

緩刑犯帶槍參加槍擊案紀念會還上膛10發子彈 被警逮捕
深圳房市景氣冷 地標級建案流標

深圳房市景氣冷 地標級建案流標
聯合廣場鎚擊華男 非裔男被判12年監禁

聯合廣場鎚擊華男 非裔男被判12年監禁
好可愛…深圳人搶巨大泡麵桶 23美元炒到275元

好可愛…深圳人搶巨大泡麵桶 23美元炒到275元

熱門新聞

網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
女子被壓制在地。（視頻截圖）

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

2023-07-09 08:30
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪