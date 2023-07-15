上海19歲男制伏地鐵辱華女 指控警誘供、已向紀委舉報

該名身穿黑衣的女子在上海地鐵車廂裡稱「真的要為日本人點讚，怎麼那麼慧眼識金，一眼看出中國人就是他X的噁心」。（視頻截圖）

一名尹姓女子日前在上海地鐵 車廂高喊辱華言論，被不滿乘客王某壓制在地，結果尹女被精神衛生中心收治，王某則被行政處罰，但王男質疑警方通告，稱遭誘供已向紀委舉報。

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據此前報導，上海市公安局城市軌道和公交總隊通報，一女子在地鐵發表辱華言論。經初步查明，7月7日11時許，乘客尹某（女，29歲，外省市來滬就醫的精神殘疾人）在地鐵4號線中山公園往金沙江路方向一車廂內，自言自語發表不當言論。

同車廂乘客王某（男，19歲，來滬務工人員）發現其異常行為，遂持手機長時間多次對準尹某拍攝，激起尹某情緒失控，並上前搶奪王某手機，雙方發生肢體衝突，後王某採取鎖喉等方式將尹某摔倒在地。

警方通報中稱「王某交代，拍攝時已感覺尹某精神異常，出於吸粉和自我炫耀目的，將視頻剪輯後上網」。最後尹某被市精神衛生中心收治，王某被公安機關依法行政處罰。

但事件於7月13日晚出現轉折，王某發文質疑警方該通告，稱在審訊過程中並未說過出於炫耀目的，辦案民警採取誘供的方式，所獲得口供不具有法律效應，目前已向紀委舉報。

網民表示，「現在不都有執法記錄儀嗎？真的假不了」、「愛國者被打擊！以後誰還敢愛」、「這件事，不是兩個公民之間的私事，強烈要求公布真相」、「支持向紀委舉報！警察對一個19歲熱血青年誘供下套真的很下作，政治站位很有問題」」、「當事人的說法和警方通報有很多截然相反的地方，包括：是否明知對方為精神病患者？有沒有說過出於炫耀的目的、為了吸粉？視頻有沒有剪輯過？這些都是很好證明的。還是公布車廂內的原始監控吧」、「警方的審訊視頻也應該部分公布」。