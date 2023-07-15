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發文稱李玟是「洋奴」 作者被肉搜疑北大博士生

中國新聞組／北京15日電
天后歌手李玟離世，讓粉絲悲痛不捨。（取材自微博）
天后歌手李玟離世，讓粉絲悲痛不捨。（取材自微博）

天后歌手李玟（CoCo）7月5日離世，就在許多歌迷紛紛緬懷之際，中國社群平台微博近日出現一篇流傳文章，作者在文中批評李玟的才藝，甚至稱她的過世是「洋奴的幻滅」，引來大批網民撻伐，批評這是藉過世藝人博流量。文章作者也被「人肉起底」，查出可能是北京大學博士生。

綜合自由亞洲電台、香港01報導，署名為「金橋智庫」的作者在網上發表文章，標題為「李玟之死——一個洋奴的幻滅」。文中提到，李玟離世後，傳媒掀起了一陣「狂歡式的報導」，而去年12月中國因為新冠疫情蔓延，導致有數十位院士過世，卻沒有一位受到如此多的傳媒關注，讓他相當納悶，「李玟之死為何受到如此之多的關注？」

作者表示其並非李玟的粉絲，雖然有看過一些李玟的表演，但並沒有覺得她有多漂亮，還稱「像她這樣漂亮的美女，在抖音上沒有100萬，也不止10萬。我也沒有覺得她的歌唱得有多好，在抖音上的網紅，比她唱的好的沒有一萬，也有好幾千不止」。

他甚至在文中說，李玟本質上就是一個文化洋奴，「她耗盡一生，各種帶傷表演，都只不過是為了收割中國人的財富，然後奉獻給她的洋人老公和繼女，一個人就奉獻了十幾個億，中國要是有十萬個李玟，全國人民等於一年白幹了」。

這篇文章立刻在微博引起大批網民撻伐，許多網友「人肉起底」，查出作者似乎是北京大學博士生。目前北京大學未對此回應。

網民留言都是批評居多：「這篇文章看得我無比生氣與噁心，從標題到內容都充斥著惡臭的傲慢與偏見」、「沒聽過李玟的歌，他不是聾了就是瞎了吧」、「好可怕的文章」、「滴答滴那麼火，他是活在多落後的地方才不知道？」。有網民認為，文章作者「又何嘗不是一個蹭過世藝人熱度的流量奴隸呢」。

李玟 北京 抖音

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