濟南退役武警爬窗救4樓受困火場女童 街道辦：他不是鄰居

濟南一名退役武警戰士徒手爬窗，救下火災中被困女孩。兩人坐在預製板上等待消防救援。（取材自極目新聞）

山東省濟南市天橋區一小區日前發生火災，一名男子從樓下徒手爬窗將樓上一名女童救下。視頻傳播後，不少人以為該男子是女童的樓下鄰居，此事還登上微博 熱搜。事後媒體查證，才知男子曾任武警，並非樓下鄰居，因急著救人才敲門進入樓下住戶住處爬窗救人。當地正著手為他申請見義勇為。

極目新聞報導，火災發生在7月13日下午。網傳視頻顯示，一小區4樓房屋內濃煙滾滾，一個身穿黃色T恤的女童騎在窗戶上命懸一線，一男子從樓下窗戶爬至空調外機處，將女童從窗戶轉至空調外機預製板，兩人坐在預製板上等待消防救援，此時屋內火勢凶猛。之後，消防員用梯子將兩人救下。

相關視頻在社交平台傳播後，不少人都以為該男子是被困女孩的樓下鄰居，「鄰居徒手爬窗救出被困孩子」一事登上熱搜。

14日上午，轄區街道工作人員稱，事發小區位於濟南市天橋區堤口路，發生火災的樓棟是該小區1號樓，事發後他們在尋找救人男子時，發現男子不住在被困女童的樓下，14日上午才找到他。「樓下住的是兩個老人，發生火災後，許亮敲門進入樓下住戶屋內，從窗戶爬上去，這才救下女童。」

工作人員轉述稱，該男子事後說，「只是做了一件很簡單的事。」

經查證，救人男子名叫許亮，曾是一名武警。許亮表示，「準備往上爬的時候是有點害怕，但是一想其實也沒啥，再加上那個小孩一叫，我就抓緊時間快點上去，當身後玻璃滋啦滋啦響的那一刻，我擔心發生爆炸，便把孩子轉移到主機的東側。」

堤口路街道一位工作人員稱，他們將為許亮遞交相關材料，申請見義勇為。 天橋區區委宣傳部工作人員稱，他們正與相關科室聯繫，只要符合申請見義勇為的標準，會盡快為救人男子許亮申請相關榮譽。